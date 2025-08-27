Grande entusiasmo per l'arrivo sul trono di Uomini e Donne di Flavio Ubirti: avrà lo stesso percorso di Gianmarco Steri?

Come era stato ampiamente annunciato, sul trono di Uomini e Donne è arrivato Flavio Ubirti che, dopo essere stato uno dei tentatori protagonisti di Temptation Island 2025, ha scelto di mettersi in gioco accomodandosi sul trono del programma di Maria De Filippi. Flavio che, sin dalla presentazione come tentatore di Temptation Island aveva scatenato l’entusiasmo del pubblico, sembra destinato a superare il record di Gianmarco Steri. Nella scorsa edizione di Uomini e Donne, Gianmarco è stato un protagonista indiscusso prima come corteggiatore e, poi, come tronista.

Di fronte alla presenza di Steri sul trono di Uomini e Donne, la redazione è stata presa d’assalto dalle richieste di ragazze, pronte a corteggiarlo. In studio, così, sono arrivate centinaia di ragazze che Gianmarco ha incontrato anche fuori dallo studio.

Flavio Ubirti scatena il web: chi sono le corteggiatrici

Il popolo del web non ha dubbi: Flavio Ubirti avrà un numero di corteggiatrici uguale o addirittura maggiore a quello che ha avuto Gianmarco Steri. La partenza del trono del 24enne è promettente e in tanti sperano che tra le corteggiatrici arrivino ragazze con un carattere forte e deciso capace di tenere testa non solo al tronista, ma anche di dare vita a dinamiche che movimentino il trono.

Già nel corso della prima registrazione, Flavio ha potuto conoscere qualche corteggiatrice ma oggi potrebbero arrivare nuove ragazze pronte a conoscerlo, a corteggiarlo e a conquistarlo. Finora, nessun nome noto è stato svelato ma nelle prossime puntate non è escluso che tornino anche ex corteggiatrici per ripetere l’esperienza, stavolta alla corte fi Flavio.