Flavio Ubirti di Uomini e Donne: con le prime esterne e le dichiarazioni conquista anche Tina Cipollari: cos'ha detto l'opionionista

Anticipazioni Uomini e Donne, il nuovo tronista Flavio Ubirti tra prime esterne ed il ‘feeling particolare con una ragazza’

Ieri si è tenuta una nuova registrazione del dating show e l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha svelato cosa succederà nelle prossime puntate fornendo delle anticipazioni Uomini e Donne. Gli occhi saranno puntati sui due nuovi tronisti, il volto poco conosciuto di Cristiana Anania, che ha già instaurato un feeling particolare con il corteggiatore Federico, e sul tronista Flavio Ubirti alle prese con le prime esterne e le prime eliminazioni.

Cinzia Paolini e Antonio, confronto e rottura a Uomini e Donne/ Perché la frequentazione è finita male

Ed infatti l’esperto del programma sul suo LolloMagazine ha anticipato che nelle prossime puntate Flavio Ubirti sarà alle prese con le prime esterne. Si tratterà di esterne conoscitive per rompere il ghiaccio e conoscere, appunto, meglio le varie ragazze scese per corteggiarlo tuttavia sin da subito dopo aver scambiato qualche chiacchiera con alcune di loro deciderà di uscire in esterna con una in particolare. Non è chiaro si chi si tratti e non si conosce neanche il nome della ragazza ma Pugnaloni assicura che ‘entrambi hanno avuto un impatto positivo; una prima traccia di “feeling reciproco” sembra sia nato tra i due.’



Anticipazioni Uomini e Donne: chi è Federico, corteggiatore di Cristiana Anania/ Sintonia alla prima esterna

Flavio Ubirti, nuovo tronista di Uomini e Donne conquista anche Tina Cipollari: cosa ha detto l’opinionista

Dopo aver conquistato le fidanzate di Temptation Island 2025 (essendo tra i tentatori della scorsa edizione) ed i telespettatori, soprattutto le telespettatrici, del reality, stando alle anticipazioni Uomini e Donne fornite da Pugnaloni, il nuovo tronista Flavio Ubirti ha conquistato anche Tina Cipollari e Gianni Sperti, la rivale di Gemma in studio si è lasciata andare a complimenti e apprezzamenti. Il tronista è stato apprezzato dall’opinionista soprattutto per la sua schiettezza e sincerità ma anche per aver confessato durante la clip di presentazione di avere delle intenzioni serie, voler conoscere una ragazza con cui mettere su famiglia ed avere dei figli.