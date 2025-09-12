Flavio Ubirti dimentica Martina e porta in esterna, a Uomini e Donne, Sara e Michela che lo definiscono "moscio".

Flavio Ubirti tira fuori l’ironia nel suo percorso sul trono di Uomini e Donne. Nella scorsa registrazione, aveva discusso in studio con una corteggiatrice che lo aveva accusato di essere moscio. Un’accusa che aveva fatto perdere la pazienza al tronista che l’aveva invitata ad andare via se aveva quel pensiero. La ragazza, tuttavia, non solo ha deciso di restare ma è stata anche portata in esterna. Nella registrazione dell’11 settembre di Uomini e Donne, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Flavio è tornato al centro dello studio e di fronte a lui si è accomodata Sara.

In esterna, il tronista ha portato alla corteggiatrice un cuscino e e un thermos per il caffè per aiutarla a restare sveglia considerando che lo aveva definito “moscio”. I due, poi, vanno a mangiare insieme in un ristorante e l’esterna è abbastanza carina ma la corteggiatrice ribadisce di non vedere in lui carattere.

Flavio Ubirti, esterna con Michela a Uomini e Donne ma lei non mostra entusiasmo

Dopo il confronto con Sara, Flavio Ubirti resta al centro dello studio per rivivere anche l’esterna fatta con Michela che, a sua volta, ribadisce del moscio. Un aggettivo che scatena la lite in studio tra Sara e le altre corteggiatrice che la accusano di “sfruttare” tale situazione per conquistare la scena. Michela, invece, per provare a dare la scossa a Flavio balla in studio con lui.

Chi, invece, non è uscita con Flavio restando a casa nuovamente è Martina, la corteggiatrice che, per prima, aveva colpito Flavio al punto da averla portata fuori consecutivamente. Tuttavia, nelle ultime registrazioni, il tronista ha deciso di allargare le sue conoscenze e provare a frequentare anche le altre ragazze che hanno deciso di restare in trasmissione per conoscerlo e provare a corteggiarlo.

