La seconda puntata di Temptation Island 2025 capace di conquistare il 30% di share è stata animata anche dalla storia di Denise e Marco, fidanzati da quattro anni. Per amore di lei, Marco ha deciso di dire addio alla sua vita da animato nei locali di Ibiza aprendo un B&B e cominciando una convivenza con la fidanzata. Una storia che, tuttavia, è stata messa a dura prova da una scoperta di Denise che è rimasta spiazzata da un tradimento di Marco risalente a tre anni fa.

Come finisce Temptation Island 2025?/ Le coppie che si sono lasciate e quelle che stanno ancora insieme

Nel corso della seconda puntata, Denise si è prima sfogata sulla propria relazione e poi ha cominciato ad interagire con Flavio in cui ha scoperto un ragazzo maturo nonostante abbia solo 24 anni. Confidandosi con le altre fidanzate, infatti, ha ammesso di fare fatica a credere che Flavio abbia davvero 24 anni perché si sta già costruendo un futuro.

Flavio Ubirti: la verità su Temptation Island 2025 e Uomini e Donne

Un feeling, quello tra Flavio Ubirti e Denise che è cominciato sin dal primo incontro quando lei lo ha scelto in spiaggia davanti al fidanzato Marco e lui ha svelato a Filippo Bisciglia che avrebbe scelto proprio Denise. Durante il tempo che hanno trascorso insieme nel villaggio, come hanno mostrato le immagini della seconda puntata di Temptation Island 2025, tra i due non è mancato il contatto fisico durante un ballo o una canzone intonata durante la serata karaoke.

Come finirà, dunque, tra Flavio e Denise quando Marco chiederà il falò di confronto alla fidanzata? A svelare quello che dovrebbe accadere nelle prossime puntate di Temptation Island 2025 è Lorenzo Pugnaloni che, tra le storie del proprio profilo Instagram ha svelato che Denise e Flavio non usciranno insieme dal villaggio. Inoltre, Lorenzo Pugnaloni ha confermato come Flavio abbia grandi possibilità di salire sul trono di Uomini e Donne a settembre.

