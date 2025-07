Flavio Ubirti e Denise stanno insieme dopo Temptation Island 2025? Uno spoiler sul tentatore svela cos'è accaduto e una novità sul suo futuro

La settima puntata di Temptation Island 2025 vedrà il ritorno di una coppia che tanto ha fatto discutere nelle scorse puntate: Denise e Marco. Il che riaccenderà inevitabilmente i riflettori anche su chi ha ‘contribuito’ alla loro rottura: il single Flavio Ubirti. Chi ha seguito il programma, sa che sono proprio i paragoni che Denise ha fatto tra Marco e Flavio ad aver scatenato l’ira del fidanzato, che ha poi deciso di chiudere la loro relazione. Ma cos’è accaduto una volta finito Temptation Island? Denise e Flavio si sono rivisti o risentiti o è finito tutto quando si sono spente le telecamere?

Le indiscrezioni lanciate da Dagospia parlano di un riavvicinamento tra Denise e Marco dopo la rottura a Temptation Island, il che ci porta ad escludere che lei abbia rivisto Flavio. È probabile che, una volta usciti dal programma, Denise si sia concentrata su Marco e sul riallacciare i rapporti con lui, decidendo dunque di chiudere con Flavio, anche se non è da escludere che i due possano comunque essersi sentiti telefonicamente. Ma c’è di più.

Flavio Ubirti è davvero il nuovo tronista di Uomini e Donne? “Ha lasciato il calcio per la TV”

Concentrandoci su Flavio Ubirti, a quanto pare, dopo Temptation Island 2025, la vita del calciatore ha preso una piega inaspettata. Il tentatore più corteggiato di questa edizione avrebbe ricevuto una proposta lavorativa in TV che lo ha portato a decidere di lasciare il calcio. A lanciare la bomba è stato il settimanale CHI, che ha poi contattato la società Baldaccio Bruni, per la quale Flavio gioca, che ha dunque confermato la notizia. “Il portiere ci ha comunicato che ha avuto un’offerta di lavoro importante. E quindi deve smettere di giocare.”, ha dichiarato al celebre magazine il direttore sportivo del club toscano, Alberto Bruni. Il che ci porta a credere che le voci di una sua possibile partecipazione a Uomini e Donne in qualità di nuovo tronista possano dunque essere confermate. In quel caso, è chiaro che con Denise non è accaduto nulla dopo il reality.