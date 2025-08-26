Flavio Ubirti è ufficialmente il nuovo tronista di Uomini e Donne: ecco cosa cerca in una donna e cosa desidera dal futuro.

Dopo vari rumors e indiscrezioni, Flavio Ubirti è ufficialmente il nuovo tronista di Uomini e Donne. L’annuncio arriva direttamente da WittyTv che ha pubblicato il video di presentazione del 24enne, ex tentatore di Temptation Island. Il tronista toscano vive con i genitori e il fratello a cui è fortemente legato e da cui ha ereditato valori importanti come quello della famiglia. Con il fratello, fino a qualche anno fa, aveva un rapporto litigioso ma ultimamente i due si concedono anche le vacanze insieme.

Da sempre sportivo, dallo sport ha imparato il valore del rispetto e dell’impegno. “Sono un ragazzo tranquillo, razionale ed equilibrato. Devo allo sport la disciplina e la resilienza che ho”, confessa Flavio che non è assolutamente il cosiddetto “malessere che, ultimamente, piace tanto alle donne”.

Flavio Ubirti: il desiderio di avere una famiglia

“Sono l’opposto del tipico malessere che piace tanto alle donne. Penso che un uomo non abbia bisogno di fare lo stron*o e il figo per conquistare una donna. Punto più sulla bontà d’animo e sul trasmettere affidabilità”, spiega il nuovo tronista di Uomini e donne che ha avuto una sola storia importante durata quattro anni durante i quali ha capito cosa significa essere innamorati.

In una donna cerca chimica, complicità, compatibilità e “con cui si possa guardare nella stessa direzione. Uno dei miei grandi sogni è diventare babbo e spero di diventarlo da giovane. L’importante è che abbia accanto una donna con cui essere sicuro di fare un figlio”, confessa Flavio.

