Flavio Ubirti e la corteggiatrice Martina si conoscevano prima di Uomini e Donne? Il manager del tronista rompe il silenzio.

Dopo la registrazione di Uomini e donne dell’1 settembre 2025 durante la quale, come ha svelato Lorenzo Pugnaloni nelle sue anticipazioni Flavio Ubirti ha scelto di portare nuovamente in esterna Martina, sul web, si è diffusa la notizia su Martina che, come ha fatto notare lo stesso Lorenzo Pugnaloni, segue sui social la Alex Model Agency su Instagram, la stessa agenzia che segue Flavio.

I fan di Uomini e donne hanno così cominciato a pensare che il tronista e la corteggiatrice si conoscano già ma a rompere il silenzio svelando tutta la verità su Flavio e Martina Cardamone è il manager del tronista. Alex, manager della Alex Model Agency e agente di Flavio, di fronte ai commenti numerosi sui social, ha così deciso di rompere il silenzio e chiarire la situazione che coinvolge il proprio assistito.

Il manager di Flavio Ubirti svela la verità su Martina

“Martina è stata contattata da una mia collega nel 2021, ma da lì non è mai nata alcuna collaborazione con noi. Non occupandomi io del settore femminile non conosco i motivi, ma Martina non ha mai fatto parte della nostra agenzia. Infatti, come è facilmente dimostrabile, non compare tra le nostre modelle sul sito ufficiale, a differenza di Flavio”. Queste le prime dichiarazioni del manager di Flavio Ubirti ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni nella sua newsletter.

Sempre parlando con l’esperto di gossip, inoltre, il manager del tronista di Uomini e Donne ha aggiunto: “Il fatto che Martina ci segua su Instagram è normale: nel nostro settore molte modelle seguono agenzie per curiosità e viceversa. Oltre a questo, la nostra pagina pubblica spesso foto di ragazzi e comprendo che molte ragazze possano scegliere di seguirla per quel motivo.”

