Il tentatore Flavio Ubirti piace a tutte le fidanzate di Temptation Island 2025: tutte avrebbero voluto sceglierlo ma lui ammette di preferirne una su tutte

Temptation Island 2025 ha inizio con l’iconico momento della presentazione di tentatori e tentatrici alle coppie che hanno deciso di mettersi alla prova. L’impatto iniziale, sia per fidanzati che per fidanzate, è forte, e c’è subito chi catalizza l’attenzione. È quanto accaduto per Flavio Ubirti, tentatore che ha conquistato tutte le fidanzate, al punto che nessuna ha fatto mistero che avrebbe voluto scegliere proprio lui tra tutti. A sceglierlo è stata però la prima ad avere la possibilità di fare il suo nome: Maria Concetta.

Le altre ragazze, al proprio turno, hanno tutte confermato che la prima scelta sarebbe stata Flavio, poi però hanno ‘ripiegato’ su un altro affascinante tentatore. Così Sonia B. ha scelto Salvatore, Sonia M. ha scelto Gabriel, la scelta di Valentina è ricaduta su Andrea; Sara ha scelto Lorenzo, Denise ha scelto Matteo, infine Lucia ha preferito Manuel.

Temptation Island 2025, Filippo Bisciglia stuzzica Flavio Ubirti: “Ecco chi mi piace tra le fidanzate”

Incuriosito dal successo di Flavio, Filippo Bisciglia si è avvicinato al tentatore per mettere del pepe, chiedendogli, se avesse avuto la possibilità di scegliere tra le fidanzato, chi avrebbe scelto. Il tentatore non ha avuto dubbi e ha fatto il nome di Denise. Intanto, tra i fidanzati è scattata subito la rivalità ‘fisica’ con i tentatori: Simone, fidanzato di Sonia B., ha sfidato il tentatore Manuel (da buon personal trainer) e, poco dopo, anche Alessio ha fatto lo stesso, non col medesimo risultato.

