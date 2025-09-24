Ancora critiche per Flavio Ubirti a Uomini e Donne: Denise non risparmia frecciatine al tronista.

Il trono di Flavio Ubirti è entrato nel vivo ma l’ex tentatore di Temptation Island 2025, nei panni di tronista, non convince le corteggiatrici che non smettono di esprimere dubbi sul suo reale interesse. Nelle scorse registrazioni, Flavio ha avuto uno scontro con Sara che lo ha accusato di essere “moscio” e di non riuscire a fidarsi di lui. Avendo tanti dubbi sul fatto di piacere realmente a Flavio, Sara ha così deciso di abbandonare il programma e, nel corso di una discussione, Maria De Filippi ha deciso di stupire tutti offrendo il trono a Sara che ha accettato incredula.

Una svolta clamorosa che ha dato un nuovo inizio dal trono di Flavio che, nella registrazione del 23 settembre 2025, è tornato protagonista della puntata mentre Sara si è accomodata sul trono dando ufficialmente il via al suo percorso. Durante il momento dedicato a Flavio, il tronista è finito nuovamente sott’accusa.

Flavio Ubirti e le critiche di Denise: cosa sta accadendo a Uomini e Donne

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 23 settembre 2025, Flavio Ubirti è stato al centro delle critiche per un commenti fatto da Denise, la ragazza che ha portato in esterna e che in studio lo accusa di fare esterne tutte uguali. Secondo la corteggiatrice, l’atteggiamento del tronista non cambierebbe e con tutte le corteggiatrici con cui è uscita si è mostrato sempre allo stesso modo.

A distanza di quasi un mese dall’inizio del suo percorso sul trono, Flavio non è ancora riuscito a trovare una ragazza con cui portare avanti una frequentazione continua. Inizialmente, sembrava che il feeling con Martina con cui ha subito fatto più esterne potesse crescere e portare i due ad avvicinarsi ma nelle ultime registrazioni, Flavio ha preferito uscire con altre ragazze con cui, a quanto pare, non è scattata la scintilla. Arriveranno nuove corteggiatrici per lui?

