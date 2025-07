Chi è Flavio Ubirti: età e carriera del tentatore di Temptation Island 2025

Questa sera andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island 2025, dopo il grande ed attesissimo esordio della scorsa settimana, datato giovedì 3 luglio 2025, con la presentazione delle coppie e del parterre di tentatrici e tentatori. Proprio tra i tentatori ce n’è uno che ha destato sin da subito non solo la curiosità delle fidanzate ma anche del web, impazzito per lui in questi giorni: stiamo parlando di Flavio Ubirti che, molto probabilmente, diventerà uno dei protagonisti di questa edizione.

Chi è Ary tentatrice di Valerio a Temptation Island 2025/ Primi scambi di sguardi: può nascere un amore?

Originario della provincia di Firenze, Flavio Ubirti ha 24 anni, è alto 1 metro e 85 centimetri ed è uno dei tentatori ufficiali di Temptation Island 2025. Trattasi della sua prima importante esperienza televisiva, non essendo operante in questo settore. Flavio è un modello e calciatore di professione, che in passato ha militato nell’Arezzo nel ruolo di portiere, crescendo nei settori giovanili e con una parentesi anche nella Nazionale Under 17. A Temptation si è fatto notare nella prima puntata, ma riuscirà a conquistare un ruolo di spicco anche nella seconda, in onda stasera 10 luglio. Il motivo? Il suo avvicinamento a Denise, fidanzata di Marco per la quale Flavio ha già manifestato una preferenza durante la presentazione dei tentatori sulla spiaggia.

Chi è Arianna, tentatrice di Alessio a Temptation Island 2025/ Scelta alla 1° puntata: la reazione di Sonia M

Flavio Ubirti a Temptation Island 2025: tutti pazzi per lui e lui pazzo di Denise?

Sia Denise che Flavio hanno palesato un interesse fisico nei confronti dell’altro, il che li porterà inevitabilmente ad avvicinarsi nel corso della seconda puntata di Temptation Island 2025. E le prime anticipazioni mostrano, in effetti, uno scambio di abbracci tra i due, che saranno poi mostrati al fidanzato di lei, Marco, che si infurierà.

Tornando a Flavio, nel giro di una settimana e subito dopo la prima puntata di Temptation Island 2025, il modello ha visto aumentare i suoi followers a dismisura. Per quanto riguarda invece la vita privata, non sono reperibili informazioni in merito al suo passato sentimentale e non sappiamo se abbia avuto una fidanzata; al momento è ovviamente single, essendo tra i tentatori del reality di Canale 5.

Sonia e Alessio, il primo addio di Temptation Island 2025?/ "Non credo di averla mai veramente amata"

E, in merito alla sua partecipazione, nel corso della prima puntata ha attirato la curiosità di quasi tutte le fidanzate, che hanno scelto lui come prima preferenza subito dopo lo svelamento dei tentatori in spiaggia. Non solo i concorrenti ma anche il web è davvero impazzito per lui in questi giorni, motivo per cui di Flavio Ubirti se ne parlerà sicuramente per tutta la durata di questa edizione.