È partita alla grande la nuova edizione di Temptation Island 2025, la prima puntata andata in onda ieri, 3 luglio 2025, è stata vista da 3.452.000 spettatori con uno share pari 27.8%. Il merito del successo è sicuramente della formula già collaudata e sempre vincente, di un casta azzeccatissimo sia per quanto riguarda le coppie che per quanto riguarda le tentatrici e soprattutto i tentatori. Sin dalla prima apparizione sullo schermo, infatti, Flavio Ubirti, tentatore di Temptation Island 2025 ha conquistato non solo tutte le fidanzate ma anche i telespettatori, e soprattutto le telespettatrici, a casa.

Grazie alla sua partecipazione nel reality dei sentimenti di Canale5, in poche ore il profilo Instagram di @flavio_ubirti che conta più di 30 mila follower e le foto hot di Flavio Ubirti, tentatore di Temptation Island 2025 che pubblica sul suo profilo in poche ore hanno fatto il giro del web. E tra pose in costume sensuali e shooting in bianco e nero, il modello nei suoi scatti mette in evidenzia addominali scolpiti e perfetti, un fisico armonioso ed uno stile unico che alterna eleganza e sensualità. Il bel Flavio ha già catturato l’attenzione più di chiunque altro e sul web e nei social sono esplose le reazioni dei telespettatori, soprattutto di coloro di sesso femminile, colpita sin da subito dalla sua bellezza e sensualità.



Foto hot di Flavio Ubirti di Temptation Island 2025 conquistano: da modello a protagonista di Temptation Island 2025

Le foto hot di Flavio Ubirti, tentatore di Temptation Island 2024 impazzano sui social. Nato in provincia di Firenze 24 anni fa, Flavio è un modello molto ricercato con un passato da ex calciatore. Tutte le fidanzate sono rimaste estasiate quando lo hanno visto e la prima a sceglierlo è stata Maria Concetta. Lui, invece, ha ammesso di essere attratto da Denise, quest’ultima è fidanzata con Marco ed ha deciso di partecipare al programma perché in piena crisi con il suo ragazzo. E non è tutto perché dalle anticipazioni sulle prossime puntate si scopre che ben presto farà vacillare una delle coppie e ci sarà del tenero con una fidanzata…

