Flavio Ubirti porta nuovamente in esterna Martina ma per il tronista di Uomini e Donne non arriva il bacio e lui spiega perché.

Il trono di Flavio Ubirti è entrato nel vivo e nella registrazione del 15 settembre, il tronista ha aggiunto un piccolo tassello al suo percorso. Nella scorsa registrazione, Flavio aveva scelto di lasciare a casa Martina, la corteggiatrice che per prima ha conquistato le sue attenzioni per portare fuori Sara, la ragazza che lo ha accusato di essere “moscio” e Michela. Nella registrazione di ieri, però, il tronista ha scelto di portare nuovamente in esterna Martina che continua ad essere una delle corteggiatrici che, più di tutte, ha attirato le sue attenzioni sin dai primi incontri in studio.

Come fanno sapere le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, in esterna, Flavio ha ritrovato immediatamente il feeling con Martina Cardamone al punto da essersi avvicinati molto. Tra il tronista e la corteggiatrice di Uomini e Donne c’è stato anche un contatto fisico al punto che il bacio è stato vicinissimo ma non è arrivato e in studio il tronista ha spiegato il motivo.

Flavio Ubirti e Martina Cardamone: perché non è arrivato il bacio a Uomini e Donne

Pur essendo stati vicinissimi al bacio, Flavio Ubirti e Martina Cardamone non si sono baciati spiazzando lo studio di Uomini e Donne che si aspettava il contatto fisico tra il tronista e la corteggiatrice. In studio, come ha svelato Lorenzo Pugnaloni, Flavio ha spiegato di dare molta importanza al bacio ed è convinto che sia ancora presto per baciare Martina non conoscendola ancora bene.

Flavio, inoltre, ha spiegato che il discorso del bacio non si riferisce solo a Martina ma anche alle altre corteggiatrici. Ad animare lo studio, poi, è stata Sara Gaudenzi che ha attaccato sia un’altra corteggiatrice che lo stesso tronista con cui non sembra trovare un punto d’incontro.

