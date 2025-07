Uomini e Donne, Flavio Ubirti verso il trono: Gemma lo approva subito! La dama torinese gli dà il battesimo di fuoco?

Flavio Ubirti sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne? L’esordio a Temptation Island 2025 ha lasciato tutti senza fiato sin da quando si era presentato nella sfilata dei tentatori: “Per lui era un divertimento, poi è successo quello che è successo in tv. Non sapevamo niente, ce l’ha tenuto nascosto. Lo abbiamo scoperto guardando la televisione. È stato molto emozionante e lui è entusiasta ed euforico. E lo siamo anche noi. Lui playboy? Chi lo conosce sa che non è così, anche se è sempre piaciuto molto”. Queste le parole di Niccolò Ungheria, grande amico del ragazzo che ha parlato della sua carriera da modello.

Visti i grandi consensi ottenuti dal ragazzo nella prima puntata, casa Mediaset potrebbe aprirgli le porte per altre fantastiche esperienze come ad esempio quella di Uomini e Donne. Molti fan “mariani” hanno pensato che il ragazzo potesse essere un ottimo tronista vista la sua bellezza ma soprattutto il suo carattere. Il suo aspetto ricorda un po’ i tronisti di una volta, viso pulito, portamento serio e tante altre caratteristiche che di solito tengono incollati gli spettatori alla TV.

Flavio Ubirti, cosa pensa Gemma di lui: “Pazza per il trono giovani”

Si fanno strada i rumor che vedrebbero Flavio Ubirti tronista di Uomini e Donne nella prossima stagione. Certo è che bisogna sperare che Flavio Ubirti non si fidanzi a Temptation Island e che quindi abbia il cuore libero per settembre, all’inizio del dating show di Maria De Filippi su Canale 5: “Per questa strada serve che non si leghi a nessuno, c’è una condizione: il trono arriverà solo se la sua missione da tentatore dovesse fallire e se, quindi, Flavio dovesse uscire di scena senza Maria Concetta al suo fianco”, riporta Nuovo Tv. Tra i primi rumor, anche l’opinione di Gemma Galgani che come sappiamo sostiene a suo modo il trono giovani. La dama torinese pare che lo apprezzi e anzi, secondo Nuovo sarebbe già pazza di lui!