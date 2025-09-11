Percorso in salita per Flavio Ubirti sul trono di Uomini e Donne: prima l'interesse per Martina, poi la segnalazione e la lite in studio.

Flavio Ubirti ha iniziato il percorso sul trono di Uomini e Donne con tante aspettative da parte del pubblico che, dopo averlo conosciuto nel villaggio di Temptation Island 2025, ha accolto con entusiasmo il suo arrivo nel dating show di canale 5. Alla prima registrazione, Flavio ha conosciuto le prime corteggiatrici che hanno partecipato ad un appuntamento al buio decidendo di restare o meno per corteggiarlo. Tra tutte le ragazze, Flavio è rimasto colpito da Martina con cui il feeling è nato sin dalla prima esterna al punto da aver portato il tronista non solo a sceglierla per la seconda esterna, ma anche a svelare il proprio interesse.

Tuttavia, l’interesse di Flavio nei confronti di Martina ha scatenato diverse voci e hanno portato alla segnalazione su una presunta conoscenza precedente tra i due per il segui di Martina all’agenzia di Flavio., A chiarire tutto, ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni, è stato poi l’agente di Flavio che ha smentito una conoscenza pregressa tra Flavio e Martina.

Flavio Ubirti e la lite a Uomini e Donne con una corteggiatrice

Se la bellezza di Flavio Ubirti non viene messa in discussione dalle sue corteggiatrici, qualche dubbio sul suo carattere c’è. Nella scorsa registrazione, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Flavio ha avuto un duro scontro con una delle sue corteggiatrici che ha criticato duramente proprio il suo carattere e il suo modo di fare.

La ragazza, infatti, lo ha definito “moscio” e il tronista ha reagito così: “Se pensi questo di me, puoi anche andartene ora!”. La corteggiatrice ha poi deciso di restare in trasmissione e conoscerlo meglio e non è da escludere che i due abbiano anche fatto un’esterna di cui potrebbe parlarsi nella registrazione di Uomini e Donne dell’11 settembre.

