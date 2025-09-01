Flavio Ubirti non perde tempo e comincia l'avventura sul trono di Uomini e Donne trovando subito un feeling con una corteggiatrice.

Flavio Ubirti, dopo aver fatto il tentatore nel villaggio di Temptation Island 2025 avvicinandosi, in particolare, a Denise che ha concluso il suo percorso chiudendo con il fidanzato Marco, come era stato ampiamente pronosticato, è diventato il nuovo tronista di Uomini e Donne. Il 24enne toscano che, nel video di presentazione ha svelato di cercare soprattutto complicità e chimica in un rapporto di coppia e di voler diventare papà da giovane, ha iniziato la sua avventura sul trono con il piede giusto.

Chi sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne?/ Non solo Flavio Ubirti e Cristiana: tutti i papabili nomi

Attesissimo come tronista, è probabile che, nelle prossime registrazioni, incontri decine e decine di ragazze pronte a conoscerlo e a corteggiarlo esattamente come accaduto lo scorso anno con Gianmarco Steri. Tuttavia, sin dalla prima registrazione, Flavio ha incontrato una ragazza che potrebbe piacergli davvero.

Flavio Ubirti e la prima esterna da tronista di Uomini e Donne

Dopo la prima conoscenza e le prime chiacchierate in studio, Flavio Ubirti ha cominciato la sua avventura uscendo in esterna con una delle ragazze che hanno partecipato all’appuntamento al buio. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Flavio ha trovato subito “un feeling particolare” con la ragazza scelta per la prima esterna iniziando nel migliore dei modi il suo percorso. Il nome della ragazza, tuttavia, non è stato ancora svelato e per scoprirlo sarà necessario aspettare la messa in onda della puntata.

Cristiana Anania, prime esterne per la tronista di Uomini e donne/ Tutto comincia con Federico

Tuttavia, anche Flavio, esattamente come la collega Cristiana Anania, non è rimasto colpito da tutte le corteggiatrici e al termine della seconda registrazione ha deciso di eliminare le ragazze che non l’hanno colpito a prima vista.