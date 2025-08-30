Ecco com'era Flavio Ubirti senza barba e con look acqua e sapone: le foto del passato dell'ex Uomini e Donne.

Dopo aver conquistato il pubblico di canale 5 come tentatore di Temptation Island 2025, Flavio Ubirti è pronto a fare lo stesso come tronista. Nel corso delle prime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne, infatti, Flavio sarà presentato ufficialmente al pubblico come tronista. Il 24enne, ex portiere, è pronto a cercare l’amore sperando di trovare una ragazza con cui costruire insieme una storia importante. Flavio, infatti, desidera diventare padre da giovane e spera di poter trovare la donna con cui mettere su famiglia.

La sua presentazione come tronista ha già scatenato l’entusiasmo del pubblico storico del dating show di canale 5 che sperava di vedere sul trono proprio Flavio. Quest’ultimo, nel corso dell’avventura come tentatore, si è distinto per l’atteggiamento maturo ed educato ma anche per l’indiscutibile bellezza che era evidente anche qualche anno fa nonostante un look decisamente diverso da quello di oggi.

Com’era Flavio Ubirti, il tronista di Uomini e Donne

Sul profilo Instagram, ci sono diverse foto di Flavio Ubirti sia di oggi che di alcuni anni fa. Quelle del 2018, in realtà, mostrano un Flavio giovanissimo, senza barba, con un look acqua e sapone mentre si dedica a quella che è stata una sua grande passione, il calcio. Guardando le foto del passato di Flavio appare un ragazzo che è cresciuto e che è cambiato fisicamente soprattutto nell’immagine.

I capelli del tronista di Uomini e Donne sono sempre stati molto corti mentre il pizzetto che prima non c’era oggi c’è donando un aspetto più adulto al tronista. Seguito da più di 84mila followers, Flavio sta portando a casa consensi anche per le sue foto del passato.

