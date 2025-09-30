Flavio Ubirti senza corteggiatrici a Uomini e Donne: lascia Trono? Anticipazioni registrazione 30 settembre 2025: la scelta di Martina e Denise

Anticipazioni Uomini e Donne, Flavio Ubirti resta senza corteggiatrici: pronto all’addio al Trono?

Cresce l’attesa per la nuova registrazione del dating show di Canale 5 che si terrà oggi pomeriggio, martedì 30 settembre 2025, e dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che al centro dell’attenzione ci sarà il tronista Flavio Ubirti e non per motivi lieti e positivi ma perché potrebbe ben presto restare senza corteggiatrici e dunque lasciare il Trono di Uomini e Donne prima del previsto. Andando con ordine ieri si è tenuta una nuova registrazione del dating show di Canale 5 e dalle anticipazioni fornite dall’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni pare che Flavio sia ad un passo dal restare senza corteggiatrici.

Agnese de Pasquale si sfoga contro Federico dopo la registrazione Uomini e donne/ "Sono molto delusa"

Flavio Ubirti di Uomini e Donne resta senza corteggiatrici? Durante la registrazione di ieri Martina Cardamone e Denise non si sono presentate in studio, il bel tronista sta conoscendo entrambe le ragazze che pur essendo molto diverse tra di loro hanno una cosa in comune: entrambe non si fidano al 100% del tronista, lo considerano un po’ costruito e che si comporta allo stesso modo con tutte. Le due corteggiatrici ieri non si sono presentate in studio e la loro assenza ha spiazzato Flavio che ha deciso di uscire dallo studio deluso e amareggiato. Ubirti ha lasciato le registrazioni per andare a parlare con Martina e Denise e chiedere loro spiegazioni.



Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 30 settembre 2025/ Gemma in lacrime, Flavio senza corteggiatrici?

Flavio Ubirti di Uomini e Donne lascia il trono? Indiscrezioni e ipotesi sulla scelta di Martina e Denise

Stando alle anticipazioni Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni, Flavio Ubirti ha lasciato il Trono di Uomini e Donne solo momentaneamente. Non si tratterebbe di un addio definitivo, quanto piuttosto di un gesto di stizza momentaneo che non dovrebbe compromettere il suo posto all’interno della trasmissione. Il condizionale, tuttavia, è d’obbligo perché dipende dalla scelta delle due corteggiatrici Martina Cardamone e Denise. Se infatti le due ragazze non si presenteranno in studio nella registrazione di oggi martedì 30 settembre 2025 il Trono di Flavio a Uomini e Donne rischia di finire prima del previsto perché rimarrebbe con solo una corteggiatrice, Nicole Belloni.