Uomini e Donne, Flavio Ubirti svela tutto: il successo improvviso, il modello Federica Nargi e la lezione della sua ex.

In un’intervista al Magazine di Uomini e Donne, il tronista Flavio Ubirti ha fatto il punto della situazione e ha raccontato come si sente nel dating show di Maria De Filippi svelando alcuni dettagli sulla sua vita sentimentale. Il giovane, reduce da un’esperienza come tentatore a Temptation Island 2025, ha raccontato di non essere ancora abituato al successo e che questo è ancora molto strano per lui: “Adesso sono consapevole che di essere piaciuto al pubblico di TI, ma ci ho messo un po’ a rendermene conto. Inizialmente mi sembrava tutto così strano e surreale.

Poi ha continuato: “Non riuscivo a capire quanto questa cosa potesse essere normale […] Mi sono reso conto nei giorni successivi, quando le persone mi riconoscevano e mi fermavano per strada”. Flavio Ubirti ringrazia i suoi genitori, che gli hanno sempre lasciato la libertà di scegliere cosa fare della sua vita. E per questo, sin da bambino ha giocato a calcio senza sosta facendo diventare lo sport la cosa più importante della sua quotidianità.

Flavio Ubirti: “Ideale di donna? Federica Nargi”

“Per me l’educazione, garbo e rispetto sono fondamentali. Il fatto di sembrare più grande dei miei 24 anni lo attribuisco al fatto di essere arrivato a giocare in prima squadra già a 15 anni. Rapportarmi con persone più grandi di 10 o 20 anni mi ha spinto a crescere velocemente”, ha spiegato. Il tronista ha iniziato il suo percorso a Uomini e Donne col botto. Il suo ideale di ragazza è Federica Nargi, dice, e precisa di non essere un ‘malessere’ ma di volere serenità di coppia prima di tutto. “Mi sono piaciuti molto la spontaneità di Martina (De Ioannon ndr) e la semplicità e i modi di Gianmarco (Steri ndr)”, spiega riferendosi ai tronisti prima di lui. Poi la confessione sull’ex fidanzata, con la quale ha vissuto ben quattro anni di relazione, finita per litigi e per mancanza di sentimento.