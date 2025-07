Flavio Ubirti, il tentatore di Temptation Island 2025, sarebbe stato pizzicato in un locale in Toscana, ma in compagnia di chi? L'ultimo rumor...

Flavio Ubirti si è fidanzato con una delle ragazze incontrate a Temptation Island? L’ultimo rumor dal gossip

Pochi giorni fa si sono concluse le registrazioni di Temptation Island 2025 e ora ci si chiede cosa sia successo ai protagonisti del programma. Tra fidanzati, fidanzate, tentatori e tentatrici, le voci si rincorrono. Soprattutto per quanto riguarda il tentatore Flavio Ubirti, pizzicato in queste ore in uno stabilimento balneare a Marina di Pietrasanta. Il modello ha catalizzato le attenzioni di tutte le fidanzate nel corso dell’esperienza a Temptation Island 2025 e gli appassionati di gossip seguono con grande attenzione i suoi movimenti.

Temptation Island, Jenny Guardiano choc: "Tony ha provato a scrivermi ma l'ho bloccato"/ "Solo scuse inutili"

Infatti c’è chi ipotizza che potrebbe essersi avvicinato molto ad una delle ragazze fidanzate e di conseguenza ora Flavio si ritrova i riflettori puntati addosso. Ovviamente, tutti i partecipanti sono costretti a mantenere un profilo basso una volta terminate le registrazioni, per evitare spoiler sul programma.

Gabriele Parpiglia demolisce GF, The Couple e Isola/ "Temptation Island li umilia, Fascino sa lavorare"

Flavio Ubirti, il tentatore di Temptation Island 2025 già al centro del gossip: “pizzicato” in un locale in Toscana…

Dunque, con chi è stato pizzicato Flavio Ubirti? Il gossip impazza sul tentatore di Temptation Island 2025, ma al di là delle voci e dei rumor, sembra esserci poco spazio ad ipotesi veritiere. Anche perché qualora il ragazzo fosse stato avvistato con una delle ragazze incontrate nel villaggio, non potrebbe frequentarla in contesti pubblici. Resta dunque il mistero sullo status sentimentale di Flavio, che nelle prime puntate del programma ha già dato modo di attirare l’attenzione.

Karina Cascella contro Alessio di Temptation Island 2025/ "Disperato non per Sonia ma perché..."

Solo nelle prossime puntate capiremo se il tentatore si è avvicinato davvero ad una ragazza incontrata nel villaggio o se le voci sul classe 2001 sono solo rumor infondati provenienti dal mondo del gossip. Non ci sarebbe nulla di sorprendente, d’altronde i protagonisti di Temptation Island hanno sempre dato adito a chiacchiericci e rumor non sempre veritieri.