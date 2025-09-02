Primi problemi per Flavio Ubirti che, a Uomini e Donne, viene duramente attaccato da una corteggiatrice e lui reagisce così.

Prime grane per Flavio Ubirti a Uomini e donne come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni sulla registrazione del 2 settembre 2025. Il tronista, dopo la presentazione, ha cominciato a conoscere le proprie corteggiatrici soffermandosi sulla conoscenza di Martina con cui ha già fatto due esterne e per la quale ha già dimostrato di provare un forte interesse. Nonostante il forte feeling con Martina, Flavio ha scelto, nella registrazione odierna, di portare in esterna anche un’altra ragazza che si chiama Denise.

Gianni Sperti: "Ecco chi sono i miei preferiti a Uomini e Donne"/ "I nuovi troni? Spero siano interessanti"

Quella tra Flavio e Denise è stata un’esterna di conoscenza ma in studio, a catturare l’attenzione del tronista, è stata un’altra corteggiatrice che, dopo aver visto l’atteggiamento di Flavio, ha chiesto di poter parlare attaccando duramente il tronista.

Flavio Ubirti: lite con una corteggiatrice a Uomini e Donne

Come svela Lorenzo Pugnaloni nelle anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 2 settembre 2025, Flavio Ubirti è stato definito “moscio” da una corteggiatrice che, in studio, ha fortemente criticato l’atteggiamento del tronista. Stando a quello che si legge nelle anticipazioni, Flavio non avrebbe quell’entusiasmo e quell’atteggiamento forte e deciso che si richiede ad un tronista.

Anticipazioni Uomini e Donne, Trono classico: Flavio scarta Martina ed esce con Denise/ Fan in rivolta

Di fronte a tale attacco, la reazione di Flavio non si è fatta attendere. “Se pensi questo di me, puoi anche andartene ora!”, ha sbottato il tronista. Lei, in un primo momento dice “Okay, me ne vado”, poi ci ripensa e rimane. Sarà stato un modo per catturare l’attenzione del tronista e farsi portare in esterna? Lo scopriremo nella prossima registrazione.