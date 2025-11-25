Flavio Ubirti verso la scelta a Uomini e Donne: Nicole si dichiara innamorata e gli chiede di chiudere presto il trono.

Flavio Ubirti potrebbe essere il primo tronista a fare la scelta in questa stagione di Uomini e Donne. Con il trono di Ciro Solimeno che è appena cominciato e con Cristiana Anania e Sara Gaudenzi che sono ancora in alto mare, il tronista più vicini a concludere il proprio percorso sul trono è proprio Flavio.

L’ex tentatore di Temptation Island 2025 che, sin dalle prime puntate da tronista ha sfoggiato un carattere tranquillo e pacato, dopo aver conosciuto diverse corteggiatrici, si sta dedicando soprattutto alla conoscenza di Martina Cardamone e Nicole Belloni.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 24 NOVEMBRE 2025/ Barbara chiude con Mario, Flavio bacia Martina

Entrambe bellissime, sono riuscite a conquistare le attenzioni del tronista e con entrambe ci sono stati dei baci anche se, in una puntata, Flavio ha ammesso di avere una preferenza lieve per Martina. Una preferenza dichiarata qualche settimana fa e che potrebbe essere cambiata alla luce di quando accaduto nella nuova registrazione.

Chi è Cinzia M., dama di Uomini e Donne/ Appuntamenti con Lanfranco e Sebastiano Mignosa...

Flavio Ubirti tra Martina Cardamone e Nicole Belloni a Uomini e Donne

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 24 novembre 2025, Flavio Ubirti ha portato nuovamente in esterna Martina. I due si sono visti a Roma e tra il tronista e la corteggiatrice non mancano sguardi complici e attenzioni. Nel corso dell’esterna, tra Flavio e Martina arriva anche il bacio mentre in studio Nicole mette il tronista di fronte ad una decisione.

In studio, Nicole Belloni ammette di essere stanca della situazione e si lascia andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore. Nicole, infatti, ammette di essersi innamorata e, non sopportando di vedere Flavio baciare Martina, lo esorta a scegliere il prima possibile. Tra tutte le corteggiatrici, è quasi certo che la scelta di Flavio cadrà su una tra Martina e Nicole. La scelta arriverà prima di Natale?

Chi è Lanfranco, cavaliere di Uomini e Donne/ Esce con Cinzia e Sabrina Zago: in studio...