Flavio Ubirti sempre più vicino al bacio con Nicole Belloni a Uomini e Donne mentre tornano Denise e Martina.

Il trono classico è ufficialmente entrato nel vivo con il bacio di Cristiana Anania e Jakub Bakkour, il primo dell’attuale stagione di Uomini e Donne. se cristiana si è lasciata andare con il corteggiatore che le piace di più, Flavio Ubirti si sta ancora frenando e sta aspettando di potersi fidare delle ragazze che lo stanno corteggiando. Dopo aver fatto varie esterne con Martina e Denise ed essere uscito anche con Sara Gaudenzi prima che questa accettasse l’offerta di Maria De Filippi di salire sul trono, Flavio Ubirti ha cominciato a conoscere Nicole Belloni, ex tentatrice di Temptation Island.

Tra la corteggiatrice e il tronista è nato subito un feeling speciale e, nella registrazione di Uomini e Donne del 6 ottobre, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, i due sono stati vicinissimi al bacio durante l’esterna. Bacio che, però, non è arrivano.

Anticipazioni Uomini e donne: tornano Denise e Martina da Flavio Ubirti

Nella registrazione di Uomini e Donne dello scorso 29 settembre, Denise e Martina, due delle corteggiatrici che hanno conquistato le attenzioni di Flavio Ubirti che le ha portate più volte in esterna, non si sono presentate in studio. Una scelta forte, quella delle ragazze che ha smosso Flavio Ubirti che ha così deciso di abbandonare la puntata e di raggiungerle per capire il motivo di tale decisione.

Nella registrazione del 6 ottobre 2025, così, il parterre di corteggiatrici di Flavio è tornato ad essere numeroso. Sia Denise che Martina hanno decido di ritornare in trasmissione dopo il gesto di Flavio che le ha fatte richiamare chiedendole di tornare. Nessuna eliminazione volontaria, dunque, per Denise e Martina che hanno deciso di provare ancora a conquistare il cuore del tronista che, tuttavia, appare molto preso da Nicole Belloni.