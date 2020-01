Flavio Zerella/ Ecco perché Roberta Mercurio l’ha lasciato: “Sento la sua mancanza”

Flavio Zerella, ospite di Giada Di Miceli durante “Non succederà più” su Radio Radio, ha raccontato come mai Roberta Mercurio l’ha lasciato. “La decisione di Roberta è stata presa in seguito ai miei sbagli. Nell’ultimo periodo della nostra storia sono stato molto assente, c’erano tante mancanze da parte mia nei suoi confronti”, ha spiegato l’ex di Temptation Island. “Nessun tradimento, ho solo peccato di immaturità. Lei, giustamente, vuole accanto una persona che le dia certezze. Da me voleva convivenza e matrimonio ma io rimandavo sempre”, ha aggiunto l’imprenditore di Benevento. La ex fidanzata quindi, non ricevendo delle sicurezza da parte sua, ha preferito rompere: “Io vengo prima di tutto, riparto da me stessa”, ha scritto lei su Instagram.

Flavio Zerella, ecco perché Roberta Mercurio l’ha lasciato

Roberta Mercurio e Flavio Zerella si sono lasciati per telefono. A quasi due mesi di distanza dalla separazione, non sono riusciti a confrontarsi faccia a faccia. “Sono confuso, ma sento la sua mancanza”, ha affermato. “Non sto qui a dire i come, i quando e i perché…penso che tante cose sia giusto tenerle per sé. Però sono del parere che nella vita ci siano diverse tappe, che vanno ad avanzare con l’età. A 15 anni hai delle aspettative, a 24 altre, a 30 tante altre ancora. Penso che l’amore è uno di quei sentimenti che dà il senso ancora a tante cose nel mondo ma da solo non basta. Maturando arrivi ad un punto in cui vuoi delle certezze, hai delle aspettative, dei sogni e dei desideri…”, ha spiegato Roberta sul suo profilo ufficiale pochi giorni dopo la rottura. “Il silenzio negli occhi, il casino nel cuore”, si era limitato a scrivere lui.

