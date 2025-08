Flight è un film diretto da Robert Zemeckis che si ispira a un disastro aereo avvenuto nel 2000. Con Denzel Washington, John Goodman e Kelly Reilly

Flight, film su Rete 4 diretto da Robert Zemeckis

Venerdì 1 agosto 2025, in prima serata su Rete 4 alle ore 21:25, andrà in onda il film drammatico del 2012 dal titolo Flight. Si tratta di una produzione americana di Paramount Pictures e ImageMovers, quest’ultima casa di produzione del grande Robert Zemeckis che l’ha anche diretta. Zemeckis, famosissimo per blockbuster come la saga di Ritorno al futuro, Forrest Gump e Cast Away, torna al cinema con attori in carne e ossa dopo tre film d’animazione. La colonna sonora è del fidato Alan Silvestri, collaboratore del regista dai suoi esordi.

Protagonista del film Flight è il premio Oscar Denzel Washington, questa volta solo candidato alla prestigiosa statuetta per la sua interpretazione. Nel cast anche Kelly Reilly, Nicole Velazquez, John Goodman, Don Cheadle e Bruce Greenwood.

La trama del film Flight: un pilota alcolista e cocainomane compie un atterraggio eroico

Flight racconta la storia del pilota d’aerei alcolista e cocainomane William “Whip” Whitaker, che dopo una notte di sesso e sbronze con l’assistente di volo Katerina Marquez, deve tornare in aeroporto per prendere il comando di un volo diretto ad Atlanta. Dopo aver decollato e superato una turbolenza severa, decide di lasciare la guida al suo vice. Beve un cocktail di vodka e succo d’arancia e va a dormire.

Improvvisamente viene svegliato da uno scossone e rientra in cabina di comando dove si rende conto di un disastroso guasto al velivolo. Per mantenerlo in volo e non farlo precipitare, Whip decide di procedere con l’aereo rovesciato fino ad arrivare in un campo dove effettuerà un atterraggio di emergenza. A quel punto perde conoscenza e si risveglierà in ospedale, ferito lievemente, dove il rappresentante del sindacato gli comunica che grazie alla sua bravura è riuscito a salvare 96 dei 102 passeggeri, mentre la sua amante Katerina ha perso la vita.

Purtroppo però iniziano i guai per lui, perché dagli esami tossicologici effettuati mentre era in ospedale, risulta che fosse sotto effetto di alcol e stupefacenti e a quel punto è destinato ad andare a processo per omicidio colposo. Come se la caverà il pilota eroe ma tossicodipendente?

