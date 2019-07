Flightplan – Mistero in volo/ Video, su Rai 3 il film con Jodie Foster (7 luglio)

Flightplan – Mistero in volo andrà in onda su Rai 3 nella prima serata di domenica 7 luglio, alle ore 21.15. Si tratta di un thriller del 2005 diretto da Robert Schwentke ed interpretato da Jodie Foster, Peter Sarsgaard, Sean Bean e Erika Christensen. Il film è uno dei molti prodotti in seguito al nuovo clima creatosi in USA dopo l’11 settembre 2001. La pellicola fu un grande successo all’uscita nelle sale, ma poi furono numerose le critiche. Sull’ondata di alcuni film thriller come Panic Room Jodie Foster era una delle attrici più gettonate del periodo con il pubblico che era pronto a seguirla costantemente nelle sue avventure cinematografiche. La pellicola però si rivelò un po’ troppo forzata in alcuni suoi passaggi e soprattutto totalmente surreale nel suo finale.

Flightplan – Mistero in volo, la trama del film

Diamo ora uno sguardo alla trama di Flightplan – Mistero in volo. Kyle Pratt (Jodie Foster) è da poco rimasta vedova e, insieme alla figlia, è in volo da Berlino a New York per riportare in patria la salma del marito. Kyle si addormenta durante il volo e, al suo risveglio, la piccola sembra sparita nel nulla. La donna, sempre più agitata, comincia a cercarla in tutto l’aereo chiedendo all’equipaggio e agli altri passeggeri. Nessuno però sembra avere visto la bambina, neppure al momento dell’imbarco, e il suo nome non è compreso nella lista passeggeri. Kyle sembra sprofondare in un incubo. Dove può essere finita la sua bambina? L’aereo non ha fatto scali e quindi deve essere per forza di cose ancora a bordo. Il personale di volo fa di tutto per assecondarla, ma è innegabile che nessuno sappia nulla della bambina, come se non fosse mai esistita. Le notizie che arrivano dalla torre di controllo sono poi ancora più inquietanti: la bambina risulta morta insieme al padre, in seguito ad un misterioso incidente. La bambina pare quindi essersi imbarcata con Kyle solo nella sua fantasia, mentre giace nella stiva con il padre. La donna però non accetta questa spiegazione e si convince che qualcuno abbia deciso di rapire la sua piccola. Nel frattempo un uomo a bordo decide di sfruttare la paranoia di Kyle per farla sembrare una dirottatrice e intascare un notevole riscatto.

