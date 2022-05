Flipper contro i pirati/ Su Rete 4 il film con Luke Halpin

Flipper contro i pirati sarà trasmesso oggi, mercoledì 4 maggio, a partire dalle ore 16.40 su Rete 4. Ci troviamo di fronte a un film d’avventura prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1964 da Ivan Tors e diretto da Leon Benson.

Nel cast di questo film Flipper contro i pirati troviamo Luke Halpin, Pamela Franklin, Helen Cherry, Tom Helmore e molti altri ancora. Girato principalmente alle Bahamas una parte invece è stata sviluppata nei Greenwich Studios (Ivan Tors Studios) a Miami e anche al Miami Seaquarium. Sicuramente si tratta di un film adatto a un pubblico piuttosto maturo come si intuisce dall’orario di messa in onda e dal canale.

Flipper contro i pirati, la trama del film

In Flipper contro i pirati a Sandy Ricks viene chiesto di lasciare la sua casa per far posto a una nuova autostrada, ma scappa di casa per impedire che il suo delfino Flipper venga portato via. Suo padre, Porter, torna dalla scuola di Park Ranger per cercare Sandy ma non si rende conto che suo figlio è fuggito con il loro motoscafo alle Bahamas. Lungo la strada, Sandy rimane senza cibo, acqua e gas. Flipper aiuta trainando la barca su un’isola apparentemente deserta. Proprio mentre Sandy si sta stabilendo con cibo e acqua dolce sull’isola e ha trovato una grotta dove nascondersi dalle pattuglie di ricerca aerea, assiste alla famiglia britannica in vacanza di Sir Halsey Hopewell che viene presa in ostaggio da detenuti recentemente evasi.

La madre, Julia le due figlie Gwen e Penny vengono costrette a salire su una piccola barca e le viene detto di remare verso l’isola vicina dove si nasconde Sandy. La signora Hopewell, Gwen e Penny lottano per trovare cibo per sopravvivere; Sandy trova il modo di portare pesci, fiammiferi e altri oggetti agli Hopewell senza essere scoperto. Questo dura fino a quando Sandy incontra accidentalmente e poi fa amicizia con la più giovane delle due figlie, Penny. Sandy e Penny iniziano un rapporto piuttosto romantico mentre Sandy le mostra la sua nuova isola paradisiaca e l’aiuta segretamente alle spalle di sua sorella e sua madre. Sandy mostra a Penny come tagliare e mondare le noci di cocco, accendere fuochi e tessere reti da pesca.

La felice amicizia sembra volgere al termine quando Sandy, temendo che i soccorritori degli Hopewell possano scoprire lui e Flipper e farli tornare alle Keys e separarsi, manda Flipper a spegnere il fuoco di salvataggio degli Hopewell. Penny è arrabbiata e dice a Sandy di stare alla larga. Sandy cerca di rimediare mettendo pesce, lattine di cibo, un apriscatole e una torcia nelle reti. Subito dopo i detenuti tornano per la madre e le figlie, e il signor Hopewell viene costretto a comunicare via radio alla stazione della Guardia Costiera più vicina a Porto Rico che lui e la sua famiglia sono ostaggi. Sandy e Flipper fanno un piano per salvarli dai detenuti. Sandy distrae i detenuti rilasciando lattine di cibo e attira uno dei detenuti su una barca a remi per recuperare le lattine; Flipper ribalta la barca e sperona il detenuto nello stomaco, mettendolo fuori combattimento. Sandy e Flipper lo afferrano e lo lasciano in una grotta nascosta.

Attraverso vari stratagemmi Sandy riesce a portare in acqua i restanti due detenuti. Il secondo viene catturato allo stesso modo del primo e il leader combatte duramente con un coltello per respingere Flipper. Sebbene sia sopraffatto e Sandy sia in grado di legarlo allo scafo della barca, riesce a pugnalare Flipper vicino alla coda nei suoi frenetici tentativi di fuga mentre Flipper scappa ferito sulla spiaggia. Sandy singhiozza mentre tiene in braccio il suo amico ferito. Sir Halsey comunica via radio che sono al sicuro e chiama un veterinario. Flipper alla fine riesce comunque a guarire per la gioia del suo grande amico.

