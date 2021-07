Flipper contro i pirati/ Su Rete 4 il film di Leon Benson (oggi, 19 luglio 2021)

Flipper contro i pirati contiene qualche errore dovuto soprattutto agli scarsi mezzi tecnici utilizzati per le produzioni dell’epoca. Il film è stato girato quasi integralmente nelle Bahamas, le scene all’interno del delfinario vedono invece come location il grande zoo di Miami in Florida. La casa di produzione all’epoca ha investito nella realizzazione della pellicola oltre due milioni di dollari americani, la spesa è stata interamente recuperata grazie al grande afflusso di pubblico già durante le prime fasi della programmazione americana. Nel cast del film c’è anche Brian Kelly classe 1931 di Detroit scomparso il 12 febbraio del 2005. Era figlio dell’ex governatore Harry F.Kelly e fu marine durante la guerra in Corea. Nel 1958 ha debuttato sul piccolo schermo in un episodio della serie tv Panico.

Flipper contro i pirati, il cast del film

Flipper contro i pirati andrà in onda oggi, 19 luglio, all’interno della programmazione pomeridiana di Rete 4, l’inizio del film è fissato alle ore 17.00. È uno dei primi film di animazioni della storia cinematografica recenti, essendo stato prodotto nel lontano 1964. La pellicola diretta da Leon Benson è ascrivibile al genere avventuroso e si basa su un soggetto scritto da Ricou Browning e Jack Cowden, del produttore della pellicola Ivan Tors invece la bella sceneggiatura. La pellicola dopo la sua uscita sui grandi schermi a stelle e strisce ha goduto della capillare distribuzione mondiale grazie all’interessamento della Metro-Goldwyn-Mayer, essa non è certo, anche a causa della vetustà di produzione, una prima televisiva.

Flipper contro i pirati, la trama del film

Flipper contro i pirati si basa sulle avventure di un adolescente e del suo amico, il delfino Flipper. Il ragazzo è stato lasciato dal padre, un ranger chiamato lontano per via del suo lavoro, a casa allo scopo di curare Flipper. Durante l’assenza del genitore arriva la notizia che la propria abitazione dovrà essere demolita per far posto al passaggio di un autostrada. Arriva inoltre la notizia che Flipper vista la mancanza di un abitazione stabile dovrà essere consegnato al servizio veterinario per essere rinchiuso in un delfinario.

I due decidono per questo di fuggire in mare aperto ma non fanno che aggravare la loro situazione. Si imbattono infatti in un’altra disavventura allorquando una banda di malviventi rapisce una famiglia impegnata con la loro barca a vela in una gita di piacere. Tante saranno le disavventure che Sandy, questo il nome del ragazzo, e il suo inseparabile delfino dovranno affrontare, tutte saranno però superate perché da una parte vi è la freschezza del giovane dall’altra la grande intelligenza dell’animale acquatico.

Alla fine il bene trionferà e non solo i due riusciranno a mettere in scacco la banda di rapitori ma eviteranno anche l’allontanamento di Flipper il tutto per la gioia non solo del ragazzo ma anche del padre di quest’ultimo, con l’uomo che capisce come abbia fatto bene ad agevolare l’amicizia impossibile tra un giovane adolescente e il suo…delfino.



