"Flirt Andrea Delogu e Nikita Pedrotti a Ballando con le stelle 2025?": Canino insinua ma Selvaggia Lucarelli stronca l'esibizione: "Volgare"

Ballando con le stelle 2025, possibile flirt tra Andrea Delogu e Nikita Pedrotti? Fabio Canino insinua

L’ultima concorrente di Ballando con le stelle 2025 a scendere in pista è Andrea Delogu in coppia con Nikita Pedrotti che si è esibita con ed ha fatto incetta di complimenti. Per Carolyn Smith è stata una bomba sexy: “Molto spinta ma non oltre il limite, molta sensualità, molto bello e mi è piaciuto. Hai portato qualcosa di molto moderno ed esplosivo quindi brava. E finalmente che sei venuta.”

Barbara D'Urso: "Ballando con le stelle non è un passo indietro per me"/ "In questi 2 anni ho sofferto"

Anche Fabio Canino, grande amico della speaker radiofonica e conduttrice, si è speso in complimenti: “Sono molto fiero di te e quello che mi piace di te è che sei sexy ma ironica…sei stata talmente brava che mi hai emozionato” e subito dopo ha lanciato la provocazione: “Siete tutt’e due single?” lasciando intendere che possa nascere qualcosa, magari un flirt tra Andrea Delogu e Nikita Pedrotti a Ballando con le stelle 2025. Tuttavia entrambi hanno glissato ma sui social da mesi si rincorrono le voci di una possibile laison tra il maestro di ballo e la sua allieva, sarà davvero così?

Ballando con le Stelle 2025, pagelle 1a puntata/ Francesca Fialdini domina la classifica, Colombari sexy e...

Andrea Delogu attaccata da Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle 2025: “Sei stata volgare”

Più cinica e cattivella è stata Selvaggia Lucarelli che ha attaccato Andrea Delogu a Ballando con le stelle 2025 giudicandola ‘volgare’: “Ti sei spesa, hai ballato più di altri, nessuna faccetta tutto molto bello però forse mi aspettavo qualcosa di più però in alcuni momenti e perdonami questo aggettivo forse in alcuni punti sei stata un po’ troppo volgare” “Ho cercato di imitare Beyoncé” E mentre Andrea Delogu ha accettato le critiche in sua difesa si sono schierate Rossella Erra e Matteo Addino creando un po’ di battibecco in studio. Alla fine la giuria con una media di 7 e un 9 di Fabio Canino l’ha premiata con un 38 punti.