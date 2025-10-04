Flirt Andrea Delogu e Nikita Perotti a Ballando con le stelle 2025? Lei sbotta: "Stiamo insieme perché mi piacciono i toy boy? Uscite dal loop"

Andrea Delogu e Nikita Perotti stanno insieme? La conduttrice rompe il silenzio: “Ci si innamora dell’età”

Ballando con le stelle 2025 è iniziato sabato scorso ma già è partita la caccia alla ship, alla prima coppia dell’edizione ed ai primi concorrenti che si metteranno insieme e tra questi in molti sostengono che potrebbe nascere un flirt tra Andrea Delogu e Nikita Perotti. Tale gossip, tuttavia, è nato non perché tra i due fosse chiara la sintonia e complicità ma perché lui è molto più giovane di lei. Sui social, infatti, c’è chi sostiene che tra Andrea Delogu e Nikita Perotti nascerà presto un rapporto che va oltre quello lavorativo.

Nei giorni scorsi sui social in molti avevano ipotizzato che Andrea Delogu e Nikita Perotti stiano insieme. Su X si legge commenti del tipo: “Temo che si metteranno insieme, anche perché a lei il toy boy pace”. Il riferimento è presto detto, Perotti, maestro della Delogu a Ballando con le stelle 2025 è anagraficamente più piccolo di lei e con “toy boy” il riferimento è all’ormai ex fidanzato Luigi Bruno, 18 anni più piccolo di lei, con cui la storia è finita alcuni mesi fa dopo circa quattro anni. Tuttavia tale illazioni non sono per niente piaciute alla conduttrice che è sbottata: “Mamma mia ragazzi uscite da questo loop vi prego. Ci si innamora delle persone e non della loro età.”



Flirt con Nikita Perotti a Ballando con le stelle 2025? Andrea Delogu sbotta

Lo scorsa sabato la coppia formata da Andrea Delogu e Nikita Perotti a Ballando con le stelle 2025 è stata l’ultima ad esibirsi in un sensualissimo Samba che Selvaggia Lucarelli ha giudicato ‘a tratti un poì volgare’ ad accendere il gossip su una possibile liason tra i due, tuttavia, è stato Fabio Canino che prima ha premesso: “Sei stata talmente brava che mi hai emozionato” e poi ha chiesto malizioso: “Siete entrambi single, giusto? Dico solo questo”. Una domanda che porta a pensare se possa esserci mai un’intesa tra i due anche fuori dalla pista di ballo. A maggior ragione ora che la Delogu si è lasciata con il suo storico fidanzato.