Flirt di Marina Perzy: da Mario Lavezzi, Stefano Casiraghi a Pino Daniele/ Quel “no” dato a…

Marina Perzy si è sposata a 18 anni con Roberto Perzy, giovane calciatore della primavera dell’Inter di origine austriaca. Nel 1974 è nato il figlio Pier Roberto Perzy e dopo quattro anni di matrimonio si è separata dal marito. Ancora giovanissima, la showgirl ha avuto relazioni con personaggi noti del mondo dello spettacolo e dello sport. Il primo amore famoso è stato Mario Lavezzi: “Nove anni di storia tira e molla e grandi rivalità soprattutto per i giornali con Loredana Bertè, sua ex e prodotta da lui”, ha raccontato la showgirl a “Oggi”. La Perzy è stata legata anche a Stefano Casiraghi, suo fidanzato subito prima di Carolina Di Monaco: “Era uno più grande della sua età e forse anche di me, protettivo, un gentleman di quelli in estinzione. Quanti regali ho rifiutato da lui…”, aggiungendo che all’epoca della loro relazione era ancora innamorata di Lavezzi.

Marina Perzy, chi è?/ Dal provino con Pippo Baudo, all'esordio con Corrado

I flirt di Marina Perzy: Walter Zenga e Pino Daniele

Marina Perzy è stata legata anche all’ex portiere dell’Inter Walter Zenga e a Pino Daniele. La showgirl conobbe il cantautore napoletano nel 1991 a Milano: “Fece i numeri per avere il mio telefono e cominciò a corteggiarmi. “Che dio ti benedica” è dedicata al nostro periodo e “Mal di te” è la canzone speciale”, ha confessato al settimanale “Oggi”. E ha aggiunto: “Mi diceva: “Io ti voglio sposare”. Io rispondevo: “Sei già sposato”. Io non volevo che lasciasse la moglie perché aveva due figli adolescenti anche se lui era in crisi da tempo. Vivevamo di telefonate e tante risate”. Tra i tanti spasimanti anche Julio Iglesias, ma la showgirl respinse le avance del cantante spagnolo, che voleva trascorrere il compleanno con lei in Sardegna: “Ma per me era un “vecchio”, avevo solo 27 anni e un’anima rock. Così gli diedi il numero di telefono sbagliato”.

LEGGI ANCHE:

Marina Perzy e la relazione con Walter Zenga/ "Amore travolgente. Pensai di fare causa all’Inter..."Rino Gaetano, cugino Sergio Cammariere/ "Non ci siamo frequentati, il mio rimpianto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA