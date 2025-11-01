Flirt in corso tra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca a Ballando con le Stelle? I due sembrano sempre più complici. E lui dice: "Mai successo"

Non è di certo una novità che a Ballando con le Stelle nascano nuovi amori. Spesso, nel programma di Milly Carlucci, sono nate coppie: lo scorso anno si sono innamorati Giovanni Pernice e Bianca Guaccero, l’anno precedente Lucrezia Lando e Lorenzo Tano. Quest’anno, a quanto pare, altre relazioni ancora sarebbero pronte a nascere.

Simpatie e alchimie particolari che secondo i ben informati potrebbero trasformarsi in altro. A quanto pare, secondo i gossip, potrebbero esserci anche quest’anno nuovi amori. Ad aver attirato su di loro gli occhi del mondo del gossip sono due grandi protagonisti: Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca.

A lanciare per la prima volta il sospetto che ci sia altro è stata Rossella Erra, giurata tra i Tribuni del Popolo, che fin dalle prime puntate ha notato una chimica particolare proprio tra i due. Rossella non ha nascosto di aver notato dei segnali particolari, anche fisici, tra Barbara e Pasquale: “C’è intesa e un’inaspettata complicità tra questi due, in pista ma non soltanto”.

Secondo Rossella Erra, infatti, tra i due ci sarebbe un’alchimia particolare che avrebbe portato alla nascita di qualcosa di più profondo, anche dal punto di vista fisico.

Flirt in corso tra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca a Ballando con le Stelle? A parlarne, in un’intervista a Novella 2000, è stato proprio il ballerino, che non ha risposto direttamente alla domanda se ci sia o meno qualcosa con Barbara D’Urso: “Tra noi c’è qualcosa? Di queste cose non parlo, ma non smentisco.

Questa è un’ammissione? Posso dirti che fra noi c’è una forte intesa. La nostra è una forte intesa, parlo di emozioni, non mi era mai successo prima. Lei è una donna pazzesca”. Parole, quelle di Pasquale La Rocca, che lasciano intendere che qualcosa ci sia davvero tra loro.

