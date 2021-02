Flirt Patrizia De Blanck e Mario De Grenet/ “Samantha poteva essere nostra figlia”

Grande sorpresa per Samantha De Grenet nel corso della 37esima diretta del Grande Fratello Vip. Nella stanza degli abbracci arriva suo padre, Mario. Ma tra un abbraccio e l’altro, Signorini li interrompe, ricordando ad entrambi che in studio, tra gli ex concorrenti, c’è una vecchia conoscenza di Mario De Grenet: la contessa Patrizia De Blanck. Si scopre, infatti, che i due hanno avuto un flirt molti anni fa, anzi, come la contessa sottolinea “Un vero e proprio amore”. Una pagina del loro passato a cui anche la stessa Samantha aveva fatto cenno al suo ingresso nella Casa e che oggi viene però approfondita con i diretti interessati.

Patrizia De Blanck: “Io e Mario De Grenet siamo stati innamorati”

“Ti vedo bene”, ha allora esordito Patrizia De Blanck ritrovandolo. “Anche io ti vedo bene”, ha replicato Mario, il papà di Samantha De Grenet. “La nostra generazione era di ferro” ha sottolineato lui. La contessa ha poi ripreso la parola, precisando che più che un flirt tra loro c’è stato un amore: “Mario era bellissimo, io ero bellissimo, eravamo tutti bellissimi ed abbiamo fatto una cosa bellissima. – così ha concluso con una battuta che ha scatenato il boato nello studio del Grande Fratello Vip – pensa che Samantha avrebbe potuto essere nostra figlia!”



