Flirt tra Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese?/ La reazione di Edoardo Donnamaria e la smentita di lei

Antonella Fiordelisi e il presunto flirt con Antonino Spinalbese

Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese hanno avuto un flirt dopo il Grande Fratello Vip? A lanciare l’indiscrezione è stato il portale Dillinger News di Fabrizio Corona che, riassumendo i rumors delle ultime settimane, ha parlato sia del presunto flirt che la Fiordelisi avrebbe avuto con Stefano De Martino che del presunto incontro con Antonino Spinalbese. Rumors a cui Antonella Fiordelisi ha risposto con un messaggio con cui ha annunciato provvedimenti legali contro quelli che definisce “gossip beceri” e smentendo tutto ciò che sta circolando su di lei. “Mi sto godendo questi bellissimi giorni di vacanza e mi ritrovo su dei gossip beceri per colpa di gente che non ha nulla da fare. Mai stata con gente fidanzata nella mia vita quindi per accuse gravi ci penseranno gli avvocati”.

Il gossip lanciato da Dillinger News di Fabrizio Corona sul presunto flirt tra Spinalbese e Antonella Fiordelisi ha catturato l’attenzione dei fan del Grande Fratello Vip. All’interno della casa di Cinecittà, tra Spinalbese e la Fiordelisi era nato un rapporto d’amicizia che, a causa di alcuni atteggiamenti iniziali, aveva fatto pensare ad un interesse diverso scatenando poi la gelosia di Edoardo Donnamaria con cui la Fiordelisi ha avuto un’intensa ed importante storia d’amore finita pochi mesi dopo l’uscita dalla casa.

La reazione di Edoardo Donnamaria al gossip su Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese

Fanpage, dopo la diffusione del gossip sul presunto flirt tra Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese lanciato da Dillinger News di Fabrizio Corona ha contatto Edoardo Donnamaria per avere una sua opinione. “Sono fuori da questa roba”, è stato il commento secco dello speaker radiofonico che non ha aggiunto altro. Una reazione perfetta quella di Donnamaria che, in questo momento, non è neanche in Italia trovandosi in vacanza in Messico con tutta la sua famiglia.

Dall’altra parte, inoltre, Antonella Fiordelisi ha ribadito ancora una volta di avere un semplice rapporto di amicizia con Antonino Spinalbese e l’ha fatto rispondendo al commento di un utente sotto il suo post di Instagram. “Ma è con Antonino a Londra?”, ha chiesto un utente commentando le sue ultime foto scattate a Londra e la risposta della Fiordelisi è stata – “Io e Antonino siamo amici e lui è a Parigi”.

