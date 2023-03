Flirt tra Iker Casillas e Eva Gini?/ Ex capitano Real e giornalista Inter Tv visti…

Eva Gini e Iker Casillas: cena romantica a Madrid? Un’indiscrezione dalla Spagna gli inchioderebbe…

Sembra proprio che una nuova coppia, nata per l’amore verso il calcio, si stia formando in questi giorni… Di chi si tratta? Stando a delle indiscrezioni provenienti dalla Spagna pare che sia sbocciato l’amore tra Eva Gini, bellissima giornalista, volto di Inter Tv, e l’ex portiere, nonché stella e capitano del Real Madrid, Iker Casillas. Tra i due sembrerebbe essere nato un vero e proprio flirt, e delle prove li inchioderebbero…

Questo weekend infatti La giornalista di Inter TV, Eva Gini, ha lasciato la penisola ed è volata in Spagna. Qui la donna, tra uno scatto e l’altro, sul suo profilo ufficiale Instagram ha mostrato di aver passato, quella che sembra essere a tutti gli effetti una cena romantica, nel noto ristorante Tatel, celebre perché frequentato da moltissimi Galacticos. Ma non finisce qui… Pare infatti che Eva Gini e Iker Casillas si seguano reciprocamente su Instagram e i due sarebbero stati beccati insieme da alcuni fan. Che dire? Manca ancora una prova che li inchiodi definitivamente, non ci resta che rimanere in attesa.

Mi trasformo in gossipparo Un amico ha beccato, in un ristorante di Madrid, la nostra Eva Gini con… Iker Casillas Io sono entrato nel suo instagram e ho trovato questo pic.twitter.com/YL2Uj85Ctq — Francesco Littera (@fralittera) March 2, 2023

Iker Casillas: la sua storia d’amore con Sara Carbonero…

Se poco si sa della bellissima giornalista di Inter TV, Eva Gini, non si può dire lo stesso dell’ex portiere e capitano del Real Madrid, nonché leggenda vivente del calcio, Iker Casillas. Che le giornaliste sportive siano di suo gradimento non è affatto una novità… Proprio la sua ex moglie infatti, Sara Carbonero, è anche lei una nota giornalista spagnola. I due hanno fatto sognare i tifosi quando, nell’estate del 2010, hanno dato vita a uno dei baci più belli della storia, quando lui, dopo la vittoria ai mondiali del SudAfrica, davanti al mondo, ha interrotto le domande, ed è corso a baciare Sara appassionatamente in mondovisione.

Dopo anni d’amore i due decidono di sposarsi nel 2016 in gran segreto e presto mettono alla luce due meravigliosi bambini: Lucas e Martin. Da lì in poi il rapporto va però in discesa e i due devono vedersela anche con problemi di salute: lui con un infarto al miocardio durate un allenamento con il Porto, lei invece scopre di avere un tumore alle ovaie. Nel 2021 il loro matrimonio giunge al termine, e i due si separano per sempre. Dopo due anni Iker Casillas sembrerebbe pronto a gettarsi in una nuova storia d’amore e avrebbe scelto proprio la bella Eva Gini…











