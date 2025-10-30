Jonas Pepe e Anita Mazzotta, sta nascendo una nuova coppia al Grande Fratello 2025? Lui si sbilancia dopo una cena 'romantica'

Prima si è pensato ad un suo possibile interesse per Giulia Saponariu, poi ha mostrato un chiaro interesse per Rasha Younes ma, nelle ultime ore, Jonas Pepe ha puntata un’altra concorrente del Grande Fratello 2025. Lei è Anita Mazzotta, rientrata da poco nella Casa dopo il lutto di sua madre, per la quale Jonas aveva già manifestato un interesse all’inizio di questo percorso televisivo. Eppure, finora, il modello romano non si è mai sbilanciato nei suoi confronti, rimanendo anzi sulle sue. Cos’è cambiato allora in questi giorni?

È stata una cena ad avvicinarli. Il pubblico del Grande Fratello ha potuto eleggere la sua coppia preferita, una vera e propria ‘ship’ detta nel gergo nei giorni nostri, dando a questa la possibilità di conoscersi meglio attraverso una cena in solitudine. Così, Jonas e Anita hanno trascorso una serata insieme, raccontandosi e conoscendosi senza gli altri inquilini.

Il risultato di questa cena è sì stato un avvicinamento tra i due, ma soprattutto la consapevolezza di un reale interesse da parte di Jonas per Anita. Il modello lo ha ammesso questa mattina, durante una chiacchierata a mezza voce con Francesca Carrara, che ha cercato di carpire da lui i sentimenti provati durante il tête-à-tête. Pur non sbilanciandosi troppo, Jonas ha rivelato di essere rimasto colpito dall’incontro con Anita: “La vedevo come una cosa un po’ lontana, ora forse meno… – ha ammesso il gieffino, spiegando di aver riscontrato in Anita – un input”. Nella Casa del Grande Fratello starebbe dunque nascendo un nuovo flirt: parlare di coppia è ancora prematuro, ma le premesse ci sono tutte.