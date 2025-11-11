Flirt tra Maria Rosaria e Riccardo ad Amici 2025? Sempre più vicini tra tenerezze e abbracci ma Alessandra Celentano la mette in sfida

Flirt tra Maria Rosaria e Riccardo ad Amici 25? I due sempre più vicini tra abbracci e tenerezze

È nata la prima coppia ad Amici 25? Sembra proprio di si, da settimana tra Maria Rosaria e Riccardo sembra essere nata un’amicizia speciale e nel daytime di oggi, 11 novembre 2025, e stato mostrato come la loro sintonia stia crescendo. La ballerina di Alessandra Celentano si è cimentata in una danza sensuale proprio davanti a Riccardo e quest’ultimo ha ammirato un po’ imbarazzato e un po’ divertito. E subito dopo i due si sono lasciati andare a tenerezze e abbracci.

Sta nascendo un flirt tra Maria Rosario e Riccardo ad Amici 25?. I due in casetta stanno sempre insieme e sono pronti a sostenersi l’un l’altro, lei, d’altronde, non ha fatto mistero del fatto che per lei il cantante è il più bello di tutta la scuola. E Riccardo, inoltre, ha voluto dimostrare tutta la sua vicinanza ed il suo sostegno alla ballerina messa in sfida dalla sua maestra Alessandra Celentano. Il cantante è convinto che la ballerina ha tutte le carte in regola per vincerla e rimanere nella scuola: “Mi dici che hai amore? Hai paura? Stai tranquilla, Ti fidi di me? Stai tranquilla. Io me lo sento…”

Doccia fredda per Maria Rosaria di Amici 25: Alessandra Celentano la mette in sfida a sorpresa: “Penso ti possa aiutare

Non è stata una giornata facile per Maria Rosaria di Amici 25 che a sorpresa è stata messa in sfida dalla sua maestra Alessandra Celentano. Ovviamente la Celentano in quanto sua maestra non ha potuto metterla direttamente in sfida e per questo ha chiesto aiuto agli altri due coach Veronica Peparini ed Emanuel Lo dopo aver convocato tutti e tre: “Penso che fare la sfida per te sia molto importante su tanti punti di vista e che ti possa aiutare. Chiaramente fare una sfida ti mette sempre nella condizione di poter uscire ma siccome io come tua professoressa non ti posso mettere in sfida. Ho chiamato qua i miei colleghi se sono d’accordo avrei bisogno che uno di voi la mettesse in sfida se siete d’accordo.” I due coach si sono mostrati d’accordo e così Maria Rosaria è finita in sfida ad Amici 25 e tale sfida avverrà nella prossima puntata.

