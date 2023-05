Flood Hub, in Italia la piattaforma Google per prevenire le alluvioni/ Come funziona

L‘intelligenza artificiale non può prevenire le catastrofi ma può dare una mano a salvare vite. Ne è sicuro Google, che ha una piattaforma dedicata alle alluvioni, Flood Hub. Un sistema che ora apre anche all’Italia. Si tratta di una tecnologia nata nel 2018, grazie al machine learning, che è in grado di segnalare ma anche di prevedere le alluvioni fino a 7 giorni prima. Una tecnologia incrementata visto che prima riusciva ad arrivare solo fino a 48 ore prima.

L’intelligenza artificiale riesce ad analizzare le precipitazioni atmosferiche e attraverso algoritmi rilascia eventuali allarmi. Se fino a poco tempo fa la tecnologia funzionava in 20 Paesi, adesso Google ne ha esteso la portata a 80 nazioni, Italia compresa. Non è però tutto così semplice come sembra: anche la tecnologia, infatti, ha i suoi limiti. La piattaforma, infatti, ha la capacità di prevenire le alluvioni solamente fluviali e non quelle costiere.

Flood Hub, come funziona