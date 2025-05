Amici 24 sta per giungere alla sua conclusione, portando a termine un’edizione di grande successo in fatto di ascolti televisivi; peccato che non abbiano raggiunto lo stesso risultato gli inediti dei cantanti in gara. Stando, infatti, ai numeri degli streaming, gli ascolti di quest’anno sono nettamente inferiori a quelli dello scorso anno (che avevano già inizialmente registrato un calo rispetto all’anno precedente).

Stando ai dati, raccolti dal Vicolodellenews, in questa edizione sono Trigno e Antonia ad aver ottenuto, ad oggi, gli ascolti più alti. Il dato più alto della cantante di Rudy Zerbi è per il suo singolo “Dove ti trovi tu”, che ha ad oggi 1.772.052 ascolti mensili. Il dato migliore in assoluto è però per Trigno, che conta 2.451.499 ascolti per la canzone ‘Maledetta Milano’. Dati che non sono sicuramente male ma che, se comparati a quelli degli allievi di Amici 23, mostrano l’evidente flop di questi inediti.

Forte calo di ascolti per gli inediti di Amici 24: il confronto con i numeri dello scorso anno

Mida, concorrente di Amici 23, ha ottenuto un grandissimo successo con la sua ‘Rossofuoco’, con ben 36.651.838 ascolti; successo anche per Holden, che conta 12.833.506 ascolti con ‘Dimmi che non è un addio’ e quasi lo stesso numero per ‘Nuvola’. Anche i brani di Petit superano di gran lunga i numeri di questa edizione, a cui fanno seguito quelli della vincitrice di Amici 23 Sarah Toscano.

È chiaro che c’è un netto distacco tra le due edizione di Amici, e che i brani e i concorrenti dello scorso anno hanno avuto sul pubblico un impatto differente. C’è ancora qualche puntata per comprendere se i brani dei ragazzi di Amici 24 saliranno in fatto di ascolti, recuperando una parte di questo flop, anche se appare chiaro che l’impresa sarà alquanto ardua.

