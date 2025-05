Era nell’aria ormai da settimane, ma il flop ottenuto nella puntata di domenica scorsa in quanto ad ascolti ha segnato in modo definitivo la fine di The Couple. E così domenica 11 maggio 2025 andrà in onda l’ultima puntata del nuovo reality condotto da Ilary Blasi, con ben tre puntate di anticipo rispetto alla programmazione iniziale. Lo show prevedeva inizialmente 8 puntate ma quella di domenica sarà la quinta ed ultima. Gli ascolti non hanno affatto premiato il nuovo show, che peraltro si avvale del montepremi più alto mai visto a Mediaset: un milione di euro.

Una cifra che stona sicuramente con i risultati ottenuti in fatto di ascolti dal programma. Nelle ultime ore sta però circolando un’indiscrezione secondo la quale alcuni dei concorrenti di The Couple sono finiti nel mirino degli autori del Grande Fratello e, usciti da quella casa, potrebbero rientrarci qualche mese dopo come concorrenti del più celebre reality.

Da The Couple al Grande Fratello: chi sono i concorrenti che potrebbero essere nella prossima edizione

A lanciare l’indiscrezione è stato Lorenzo Pugnaloni, che ha anche fatto i nomi dei concorrenti di The Couple che potrebbero essere nel cast del prossimo Grande Fratello. “Per il prossimo Grande Fratello si sta valutando di far entrare nel cast alcuni protagonisti del reality game: – si legge nell’indiscrezione – tra i nomi più gettonati Jasmine e le sorelle Boccoli. Per loro ci sarebbe l’intenzione di far fare il provino per il GF non appena usciranno dalla Casa”. Jasmine Carrisi e le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli sono le possibili prossime concorrenti del GF, sempre qualora accettassero di fare il provino e fossero poi prese nel programma. Resta, intanto, il flop di The Couple e l’amarezza per Ilary Blasi.