Flora Canto, attrice e conduttrice romana classe 1983, ha cominciato la sua carriera a Uomini e donne come tronista, per poi dedicarsi al mondo dello spettacolo. Nel 2009, tre anni dopo, sono arrivati infatti i primi ruoli come attrice e conduttrice di diversi programmi ma negli anni successivi è arrivata la vera svolta nella vita di Flora Canto che ha conosciuto Enrico Brignano durante un provino per un ruolo al suo fianco. L’attore, infatti, stava cercando qualche attrice che potesse ricoprire il ruolo di sua moglie e ha conosciuto proprio Flora. I due hanno cominciato una frequentazione che li ha portati ben presto a cominciare una storia ma dopo qualche mese, Brignano si è allontanato dall’attrice, tornando nuovamente da lei dopo qualche tempo.

“Aveva quasi 17 anni più di me, era già stato sposato, mi aveva lasciato. Ma l’amore è stato più forte e oggi siamo una famiglia” ha rivelato la Canto a “Storie di donne al bivio”. Flora Canto ancora ha rivelato che Enrico Brignano, chiedendole di tornare insieme, le ha spiegato che gli mancavano il suo profumo e il suo ragù. Dopo essere tornati insieme, i due attori hanno anche allargato la famiglia. La prima ad arrivare è stata Martina, nata l’11 febbraio del 2017, mentre nel 2021 è arrivato il secondo figlio della coppia, Niccolò. Il matrimonio, invece, è arrivato nel 2022: Enrico e Flora si sono sposati a Ladispoli, vicino Roma, con 150 invitati.

L’amore tra Flora Canto ed Enrico Brignano è nato quasi per caso, quando lei si è presentata a un provino per svolgere il ruolo di sua moglie in uno spettacolo teatrale. I due si sono innamorati e nonostante qualche problema che li ha portati ad allontanarsi pochi mesi dopo essersi conosciuti, sono poi tornati insieme e hanno messo su famiglia con la nascita di due figli e un matrimonio celebrato nel 2022. A far innamorare Flora Canto, come spiegato proprio da lei, è stata la semplicità di Brigano che l’ha conquistata prima nascondendosi dietro un cespuglio per “spiarla” durante un servizio fotografico e poi ancora donandole mazzi di castagne e peperoni.