Flora Canto, chi è la moglie di Enrico Brignano: la carriera tv

Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre è il one-man show di Enrico Brignano che va in onda in prima serata questa sera, martedì 15 luglio 2025, su Rai 2 a partire dalle ore 21.20. Il comico torna così sulla scena televisiva con uno dei suoi spettacoli di successo e, tra i principali telespettatori, non mancherà sicuramente la sua famiglia a cominciare dalla moglie Flora Canto. La coppia sta insieme da tantissimi anni ed è accomunata da tanti interessi comuni; ripercorriamo insieme la carriera della showgirl e com’è sbocciata la loro storia d’amore.

Classe 1983 e anche lei originaria di Roma, così come il comico, Flora Canto ha debuttato in televisione nel 2006 in veste di tronista di Uomini e donne. Successivamente, ha avviato la sua carriera sul piccolo schermo non solo come showgirl e conduttrice ma anche come attrice; nel 2009, infatti, ha recitato in una puntata di Don Matteo. Sempre sul piccolo schermo è stata alla conduzione di programmi come Telethon e La partita del cuore, ma ha anche portato tutta la sua verve comica in show come Made in Sud e Colorado.

Flora Canto, moglie di Enrico Brignano: matrimonio, figli e primo incontro

Flora Canto ha vissuto anche diverse esperienze al cinema, recitando per il film di Giulio Base del 2016 La coppia dei campioni e nel 2019 in Di tutti i colori di Max Nardari. Capitolo sentimentale, l’incontro con Enrico Brignano è arrivato nel 2014, anno in cui la coppia si è fidanzata e ha dato vita ad una romantica storia d’amore, impreziosita dal matrimonio nel 2022 e dalla nascita di due figli, Martina e Niccolò, rispettivamente nel 2017 e nel 2021. Ma come si è conosciuta la coppia?

In un’intervista a La volta buona del 2023, Flora Canto ha raccontato di essere stata conquistata dal particolare corteggiamento del comico: “Mi arrivavano piante di peperoni, castagne, mandarini. Nella sua semplicità mi ha fatto innamorare e lo fa ancora oggi“. Il primo incontro però avvenne ad un provino: “Cercava un’attrice che l’avrebbe affiancato in uno spettacolo teatrale…Quelle prima di me avevano portato tutte cose impegnate…Io avevo scelto invece la Marchesini con la sessuologa. L’obiettivo mio era quello di avvicinarmici…” e, alla fine, quell’incontro si rivelò galeotto per il loro sogno d’amore.