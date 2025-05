Prosegue al meglio la storia d’amore tra Enrico Brignano e sua moglie Flora Canto. Sposati dal 2022, ma insieme dal 2014, l’attrice e il comico sono diventati genitori di due splendidi figli tra il 2017 e il 2022: Martina e Niccolò. La loro relazione va avanti da circa undici anni, un periodo caratterizzato da alti e bassi, superati sempre con brillantezza, ironia ed una complicità fuori dal comune.

In una recente intervista rilasciata ai microfoni di RaiRadio2, in una puntata di Maschio Selvaggio, condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, la moglie di Enrico Brignano ha approfondito il suo rapporto con il comico romano, lasciandosi andare ad alcune confessioni. “Essere ‘la moglie di’ è un’etichetta che pesa tutt’ora”, conica sinceramente Flora Canto. “Eppure io ho iniziato la mia carriera molto prima di conoscere Brignano, sono vent’anni che faccio teatro e ho iniziato in uno spettacolo con Lino Banfi”, sottolinea giustamente l’attrice.

Flora Canto è stanca di doversi ‘difendere’ o di rispondere a certi pregiudizi, ma oramai ha le spalle larghe e affronta tutto con ironia. Curioso che secondo alcuni, Flora sarebbe stata contaminata dalla simpatia di Brignano, come se in principio non fosse così brillante e ironica. Parlando della sua storia d’amore con Enrico, la Canto aggiunge una curiosità sull’inizio della loro relazione: “L’ho conquistato con il ragù perché lui ne va matto”, ha ricordato Flora nel corso dell’intervista.

Insomma, al di là dell’attrazione fisica e della complicità, la Canto ha saputo fare la differenza anche in cucina, ai fornelli. Prima di incontrare Enrico Brignano, Flora aveva avuto una storia d’amore con Filippo Bisciglia, incontrato ai tempi del Grande Fratello. Un ex con cui andrebbe ancora d’accordo, benché entrambi abbiano imboccato strade completamente diverse.