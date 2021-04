Flora Canto, compagna Enrico Brignano/ “Il nostro patto: un figlio in cambio di..”

Per Enrico Brignano è tornato il momento di un altro prime time su Rai2 con il suo show, lo stesso che nella prima edizione, lo scorso anno, lo ha visto primeggiare insieme a Flora Canto. I due sono pronti di abbracciare il loro secondo figlio e a sposarsi ma, intanto, continuano a lavorare e la stessa 38enne romana in queste settimane impegnata insieme a Brignano nel programma, uno show nel quale emerge in maniera lampante la complicità tra i due. Insieme dal 2014, i due sono genitori di una bambina, Martina, che oggi ha quattro anni, e adesso Flora Canto è nuovamente in dolce attesa. La showgirl, ospite poco tempo fa di Silvia Toffanin a Verissimo, ha dichiarato: “Martina l’ha detto subito a tutti, anche quando volevamo tenercelo per noi diceva ‘Sapete che c’è un bimbo o una bimba nella pancia della mamma?’“.

Alex Baroni, 19 anni dalla sua morte/ Nel 2002 ci lasciava una delle voci più belle

FLORA CANTO PRESTO MAMMA BIS MA SEMPRE AL FIANCO DI ENRICO BRIGNANO

A svelare il sesso del futuro nascituro è stata proprio mamma Flora Canto, che ha annunciato di aspettare un maschietto. E chissà che questa gravidanza non costituisca il crocevia per convolare presto a giuste nozze. Enrico Brignano, che ha già alle spalle un matrimonio, come dichiarato dalla Canto in un’intervista al settimanale “Oggi” rilasciata la scorsa estate, aveva stretto con la compagna un patto: “Abbiamo raggiunto un accordo, ci scambiamo i “prigionieri”: Io dare figlio a te, tu dare matrimonio a me“. Brignano aveva confermato: “È un baratto che si può fare. Certo, bisogna valutare i tempi. Fare i due passi contemporaneamente sarebbe faticoso, soprattutto per lei. Vedi, amore: penso sempre al tuo bene…“, aveva chiosato con ironia. Mara Venier approfitterà della presenza di Brignano per chiedergli conto di quella promessa? Flora Canto passerà presto da compagna a moglie dell’attore capitolino?

LEGGI ANCHE:

Morgan e Asia Argento tornano insieme?/ "Facciamo questa cosa pazza, subito!"Elena De Curtis, nipote di Totò/ “Porto avanti memoria del nonno con i suoi scritti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA