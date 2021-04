Flora Canto, compagna Enrico Brignano/ “L’ho ricattato per farmi sposare!”

Flora Canto è pronta a diventare la moglie di Enrico Brignano anche se per strappargli un impegno lo ha dovuto minacciare. Il patto di ferro stretto tra i due compagni è proprio uno scambio equo, almeno secondo quanto ha rivelato l’attrice, perché lei, in cambio del sì, gli darà un altro figlio. Enrico Brignano oggi sarà sul palco de La Canzone segreta di Serena Rossi per mostrare il suo lato nascosto e rivelare al pubblico qual è la sua canzone e cosa scopriremo a quel punto? In molti sono convinti che la canzone possa essere legata proprio alla donna della sua vita, la 38enne romana, che adesso porta in grembo il suo secondo figlio, che andrà ad unirsi alla piccola Martina, che adesso ha quattro anni. I due sono pronti di abbracciare il loro secondo figlio e a sposarsi ma molto probabilmente prima arriverà il parto e poi le nozze visto che Brigano ha già rivelato di non voler “stressare” molto la compagna con due eventi così faticosi e importanti.

Flora Canto, compagna Enrico Brignano, pronta ad essere mamma bis e moglie

Non è la prima volta che Flora Canto parla delle nozze che, ad un certo punto, sembravano davvero vicine salvo poi arrivare la Pandemia e spazzare tutto via. I due hanno una famiglia numerosa da invitare e quindi hanno deciso di rimandare per un po’ fino a quando i tempi saranno migliori. Nonostante questo, però, sembra che alla fine il matrimonio ci sarà lo stesso magari già il prossimo autunno comunque vadano le cose per via della situazione sanitaria.

