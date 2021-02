Flora Canto ed Enrico Brignano si sposano? E’ arrivato ormai il momento di chiedercelo visto che da un po’ si parla di questa possibilità e anche del fatto che i due abbiano rimandato solo per via del Coronavirus e delle restrizioni che non permetterebbero una festa come la vorrebbero. I due hanno una famiglia numerosa e molti amici e vorrebbero festeggiare con loro questo importante traguardo ma qualche novità in merito potrebbe arrivare oggi pomeriggio in tv quando proprio l’attore comico sarà ospite a Da Noi a ruota libera dopo un anno complicato fatto di lontananza e restrizioni ma che li ha comunque portati nel prime time di Rai2 con un programma che li ha visti protagonisti con scene della loro vita quotidiana. Nelle scorse settimane i due hanno aperto le porte della loro casa parlando anche dei loro progetti futuri.

Flora Canto, compagna Enrico Brignano, tutto pronto per il matrimonio?

La stessa Flora Canto, a quel punto, ha messo in fila il matrimonio e poi un altro figlio. Il loro amore va avanti a gonfie vele e proprio i diretti interessati, in particolare, Enrico Brignano, hanno parlato del loro rapporto spiegando: “La forza della nostra relazione è non prendersi mai sul serio, se non è strettamente necessario… Flora è una donna bellissima che ci crediate o no mi ha conquistato facendomi ridere”. Proprio su questo punto arriva la fatidica domanda sul matrimonio e questa volta è lei che rilancia: “Si direbbe che ho dovuto far esplodere la pandemia per trovare il tempo per pensare a certi progetti. Io mi siedo sulla riva e aspetto..”. I due adesso si preparano intanto ad andare avanti tra tv e vita privata, in attesa di tornare in teatro e dirsi finalmente sì.



