Flora Canto, compagna Enrico Brignano/ “Uomini e Donne servito a capire tante cose”

Flora Canto è la compagna di Enrico Brignano e madre della piccola Martina. L’attrice ed ex tronista di Uomini e Donne è reduce da una lunga quarantena trascorsa a Dragona, tra Roma e Ostia, a casa dell’attore romano che è cresciuto proprio in quelle zone. Una casa con giardino che è stato importantissimo in un momento come quello dell’emergenza sanitaria da Coronavirus che ha visto il popolo italiano chiamato a restare nelle proprie case per contrastare la diffusione del virus Covid-19. Per fortuna a strapparla sempre un sorriso la piccola Martina e il compagno Enrico Brignano che chiama il signor spugnetta.

Parlando proprio della quarantena trascorsa col compagno ha raccontato: “abbiamo festeggiato un mese e mezzo di prigionia con una bella amatriciana. Enrico, in realtà, era partito con l’idea di fare una dieta. Sa com’è finita? All’ingrasso: mangia per tre. Divorato il suo piatto, spazzola gli avanzi miei e di Martina”. Non solo, la ex concorrente di Tale e Quale Show parlando di “ruoli” in famiglia ha detto: “la cucina la riordina lui. Apparecchia, sparecchia, lava i piatti. A volte è fin troppo efficiente: non faccio in tempo a tirar fuori gli ingredienti della cena, che lui li ha già rimessi a posto. Così, quando la padella inizia a sfrigolare non li trovo più”.

Flora Canto: da Uomini e Donne all’amore per Enrico Brignano

Flora Canto e Enrico Brignano sono più innamorati che mai. Nonostante tutto però non sono mancate delle piccole difficoltà legate al lockdown e alla quarantena, anche se Flora ha cercato sempre di reagire grazie anche al supporto del compagno che si è dilettato col bricolage. “Enrico si tiene su. Sublima col bricolage. A volte rompe apposta delle cose per poterle aggiustare: è un grandissimo bricoleur” ha raccontato la Canto che durante questi lunghi mesi di quarantena si è dedicata al mondo dei social facendo il verso alle influencer.

“Mi ispirano le influencer. Loro fanno smart-working da una vita: stanno a casa, fingono di lavorare. Ora dalle loro parti vanno il fitness e la cucina. Io li pratico in contemporanea: faccio piegamenti sulle gambe mentre rosolo il pollo con le patate” ha detto la compagna di Brignano che ha trascorso la giornata scandita da tre momenti: “colazione, pranzo e cena. Martina si sveglia per prima, poi sveglia me e insieme “rianimiamo” Enrico. Dopo i pasti, mi invento la giornata con mia figlia, giochiamo a tutto, mentre Brignano si chiude in garage e si accanisce con gli attrezzi”. Prima di incontrare Brignano, la Canto si è fatta conoscere dal grande pubblico come tronista di Uomini e Donne. Un’esperienza che ancora oggi ricorda: “a Uomini e Donne ci andai per voltare pagina. Ad ogni modo l’esperienza da Maria De Filippi mi è servita a capire tante cose: come funziona quell’ambiente, per esempio. Con i soldi guadagnati dalle serate, ho potuto seguire corsi di recitazione e dizione. È stata una strada tutta in salita e ho ricevuto anche tante porte in faccia”.



