Flora Canto, da Uomini e donne a I migliori anni/ La carriera e l’amore con Brignano

Flora Canto a I migliori anni: la carriera tra cinema e televisione

Flora Canto è il volto femminile fortemente voluto da Carlo Conti per il ritorno in tv de I Migliori Anni. Il conduttore, che ha ripreso in mano le redini di uno show di grande successo targato Rai1, che ripercorre gli anni della grande musica dai ’60 all’ultimo decennio, ha voluto puntare tutto sulla moglie di Enrico Brignano come suo braccio destro alla conduzione. Di televisione, d’altronde, la Canto se ne intende eccome.

La sua prima apparizione sul piccolo schermo risale al 2006, anno in cui partecipa a Uomini e donne di Maria De Filippi nel ruolo di tronista. A seguire ha avviato una carriera come attrice, recitando nel film La coppia di campioni con Massimo Boldi e Di tutti i colori, insieme a Paolo Conticini e Nino Frassica. Inoltre, ha recitato anche in una puntata della settima stagione di Don Matteo. Oltre ad essere attrice, negli anni si è formata anche come conduttrice in tv, da Fast and Furious su La7 a Telethon su Rai1, sino al ruolo di inviata al fianco di Aurora Ramazzotti nel 2020 nel programma Ogni mattina, condotto da Adriana Volpe.

Flora Canto e l’amore da favola con Enrico Brignano

Flora Canto ritrova così Carlo Conti a I Migliori Anni, dopo essere stata concorrente nel 2019 nel suo programma di successo Tale e quale show. Ma, televisione e cinema a parte, a far battere il cuore del talentuoso volto tv è sicuramente il grande amore per il marito Enrico Brignano. La coppia si conobbe nel 2013 e, da quel momento, non si è mai più persa di vista. Nel 2017 è nata la loro prima figlia, Martina, mentre nel 2021 il secondogenito Niccolò. Inoltre, la coppia è convolata a nozze lo scorso anno, celebrando con il matrimonio il loro grande amore.

“In casa faccio ridere io, perché lui fa il comico di professione e io nella vita. I comici poi sono molto seriosi, si prendono molto sul serio. Io invece sdrammatizzo” ha confessato di recente Flora Canto ai microfoni de I Fatti Vostri, parlando del rapporto con suo marito.











