Flora Canto e Enrico Brignano sposi a settembre/ Mara Venier gli “strappa” la data

Enrico Brignano e Flora Canto si sposano: annunciata la data a Domenica In

Tra gli ospiti della puntata di Domenica In dell’11 aprile c’è stato anche Enrico Brignano. Tra i vari argomenti toccati insieme a Mara Venier, il comico romano ha parlato anche del suo rapporto con la moglie Flora Canto, di sua figlia Martina e del bambino che stanno aspettando. E non è mancato anche il matrimonio. Quando sarà? Nemmeno Flora lo sa, tanto che la Venier ha estorto l’informazione a Brignano. “Ci sposiamo a fine settembre” ha confessato il romano, un po’ esortato dalla conduttrice. E se così non sarà Flora ha avvisato Mara che la richiamerà e torneranno ospiti a Domenica In.

Mara Venier piange per la madre morta/ "Non mi riconosceva più, mi chiamava signora"

Sembra che la data sia finalmente stata decisa: Enrico Brignano e Flora Canto si sposeranno a fine settembre. Sarà vero o la moglie dovrà aspettare ancora per indossare il vestito bianco? Brignano è stato esortato a rispondere dalla Venier, anche se ha poi specificato che il matrimonio si terrà quando il Covid sarà finito. La Canto, però, ha detto in tono ironico che se non sarà a settembre partiranno le minacce. Staremo a vedere cosa succederà, anche se ora come ora l’evento più atteso è la nascita del loro secondo figlio.

Enrico Brignano/ La famiglia, il rapporto con il pubblico e Proietti (Domenica In)

Enrico Brignano e Flora Canto: il loro rapporto e i figli

“È qualcosa di fantastico. Qualcuno che potesse scombinare così una linea che sembrava retta e in realtà non lo ero affatto. Mi accorgo, alla soglia dei 55 anni, che dico che non è vero, che non sta succedendo a me” confessa Brignano parlando del suo rapporto con la moglie, della figlia e di quello che sarà il nuovo arrivato in famiglia. La coppia ha già una figlia di tre anni, Martina, nata il 10 febbraio del 2017, e ora aspetta un maschietto. “Il toto nome è tra Niccolò o Carlo Magno” ha scherzato il comico durante Domenica In, specificando che il primo è il nome, assolutamente con due C, che ha scelto Flora, mentre il secondo lo vorrebbe lui.

Mara Venier pazza di Zorzi "Amore della zia"/ Lui: "Un sogno che diventa realtà"

Oltre a questi aspetti della vita privata, Enrico e Flora hanno lavorato insieme al nuovo show di lui dal titolo “Un’ora sola vi vorrei”, che andrà in onda per sei settimane ogni martedì in prima serata alle 21.20 su Rai2. Per il comico si tratta di un evento importante perché è il suo ritorno sul piccolo schermo, tra satira, intrattenimento e racconti che lui sa rendere unici e che dureranno non più di un’ora e cinque minuti, parola di Brignano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA