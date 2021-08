Flora Canto e Martina, compagna e figlia Enrico Brignano/ Così hanno accolto Niccolò

Flora Canto ed Enrico Brignano sono appena diventati genitori per la seconda volta. Il piccolo Niccolò, infatti, è venuto al mondo lunedì 19 luglio dopo essere stato a lungo atteso sia da mamma che da papà. I due ne avevano parlato nel corso di un’intervista di Brignano a Domenica in, lo scorso 11 aprile, in cui Mara Venier aveva fatto intervenire anche Flora (in collegamento da casa). Sono diverse le foto di Niccolò pubblicate in questi giorni su Instagram, dove sia Flora che Enrico amano condividere gli scatti dei loro bambini. In questi giorni, evidentemente, i due si sono concentrati su Niccolò, ma prima di lui era toccato a Martina, la loro primogenita, comparsa in pubblico già parecchie volte.

La dedica di Enrico Brignano al figlio appena nato

Al nuovo nato, Enrico Brignano ha anche dedicato una poesia, pubblicata quasi una settimana fa sotto il suo ultimo post (una foto che lo ritrae con Niccolò in braccio): “Figlio, figlio mio dove sei stato? / Ma guarda amore come sei conciato / Sporco di graffi e pieno di paura / E piangi forte e gridi tutto il fiato / Figlio, vita mia dove sei stato / Chi hai sconfitto e chi ti ha perdonato / In quale buio devi aver lottato / Sapessi quante vite ti ho aspettato / Come un eroe che torna da una guerra / Un filo d’erba sopra la mia terra / Come un sorriso… un vento appena nato. / Ora sei qui, ma tu ci sei già stato / Tu eri già dentro la mia vita / Dentro la gioia della prima gita / Nella conchiglia con cui sentivo il mare / Dentro il profumo del mio primo fiore / Dentro lo sguardo del mio primo amore / Tu c’eri già… a renderlo migliore”.

Flora Canto, Enrico Brignano e il disaccordo sul nome Niccolò

Se Enrico Brignano si dà ai versi, Flora Canto preferisce postare di tanto in tanto qualche foto del piccolo e di Martina, con cui ama guardare i cartoni animati. Anche Martina ha accolto con favore la notizia dell’arrivo di Niccolò, che i genitori le hanno presentato come il suo nuovo compagno di giochi. Inizialmente, tra Flora ed Enrico, c’è stato un po’ di disaccordo sul nome da dare al bambino. Lei fin da subito non ha avuto dubbi (Niccolò è sempre stato il suo preferito), mentre il comico aveva in mente tutt’altro: “Io volevo qualcosa di più disimpegnato, come Carlo Magno”, ha scherzato ai microfoni di Domenica in.

