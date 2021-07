Flora Canto e Martina, compagna e figlia Enrico Brignano/ Così hanno accolto Niccolò

Flora Canto ed Enrico Brignano sono ufficialmente genitori bis. La notizia della nascita di Niccolò, il loro secondo bambino dopo la piccola Martina, è arrivata nelle ultime ore e ha fatto in breve tempo il giro del web. Tanti gli scatti dei neogenitori pubblicati su Instagram, il mezzo che hanno scelto per condividere le loro emozioni e i loro commenti a caldo subito dopo il lieto evento. Flora, in particolare, fa notare come il bambino sia nato proprio mentre andava in onda Fatto da mamma, il programma che conduce ogni sabato su Rai2. “E proprio mentre andava in onda Fatto da mamma… mamma l’ha fatto!”, si legge nella didascalia della loro prima foto insieme. Nello scatto compare anche Brignano che abbraccia sia Flora che il piccolo. “Benvenuto dolcissimo amore nostro”, chiosa la showgirl.

Enrico Brignano e Flora Canto erano già genitori di Martina, la loro prima (e fino a qualche tempo fa ‘unica’) figlia nata il 10 febbraio 2017. I due amano molto condividere sui social foto della bambina e di loro due come coppia, e lo hanno fatto anche in occasione del compleanno della piccola nei mesi scorsi. Sempre durante i festeggiamenti, Flora ed Enrico hanno annunciato a tutti che sarebbero diventati mamma e papà per la seconda volta. A giudicare dal sorriso nella foto, la bambina deve aver preso bene la notizia: “Amore di papà”, si legge sotto, “lo sai che ti abbiamo regalato io e mamma? Un po’ di compagnia”.

Nonostante compaia poco in pubblico, la piccola Martina Brignano, figlia di Enrico Brignano e della showgirl Flora Canto, è molto amata sui social. I suoi genitori non rinunciano a pubblicare foto di lei e del fratellino appena nato Niccolò, anche se per il momento Flora è ancora costretta in ospedale e i post sono leggermente più diradati. “Piano piano verso il recupero”, ha rassicurato mercoledì. “Stamattina prima colazione fatta, un po’ di latte preso e un po’ dato. Un filo di trucco, vestaglietta profumata (nonostante il camice verde avesse il suo fascino) e via! Pronte per un nuovo inizio”.

